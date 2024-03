Cătălin Cîrstoiu menționează că are o relație cordială cu actualul ministru, Alexandru Rafila, care i-a fost profesor la facultate. În contrast, Cătălin Cîrstoiu nu îl susține pe Sorin Oprescu nici în calitate de primar general, nici în cea de manager al Spitalului Universitar.

Acesta îl acuză pe Oprescu că a indus în eroare locuitorii Capitalei cu promisiunea unei autostrăzi suspendate în jurul orașului. „Ce-ar fi să afirm că mâine vom călători cu telegondola prin București? Nu voi face niciodată astfel de minciuni”, a subliniat Cîrstoiu într-o intervenție la Prima TV.

Cătălin Cîrstoiu a fost întrebat dacă este adevărat că ar fi mai interesat de funcția de ministru al Sănătății decât de cea de primar al Capitalei, conform unor zvonuri din coaliție.

„Am avut oportunitatea să ocup funcția de ministru al Sănătății de mai multe ori în viața mea, dar în acele momente nu am ales să fac acest pas. Am considerat că este mai potrivit să am încredere în mine că am ajuns în domeniul medical până la un nivel în care pot lua o astfel de decizie în momentul de față. De-a lungul timpului, am primit diverse oferte în acest sens și am considerat că este mai bine să am o convingere solidă înainte de a lua o astfel de decizie”, a subliniat Cîrstoiu.