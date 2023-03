Fulgy a ieșit din secția 17 de poliție din Capitală luni seară, 13 martie, în jurul orei 22:00, purtând o brățară de monitorizare la gleznă. Nu a discutat foarte mult cu jurnaliștii.

Judecătorii ar putea extinde perioada de monitorizare la șase luni în cursul următoarelor zile.

Bia Khalifa îl acuză pe Fulgy că a agresat-o

Fosta sa iubită, Bia Khalifa, susține că fiul Clejanilor a fost agresiv cu ea în mai multe rânduri, chiar și după ce a pus capăt relației cu el. Relația dintre ei a început în luna ianuarie a acestui an, dar s-a terminat după doar o lună.

„De când eram cu el și mai nou de pe conturi fake pe Instagram. Eu am mers cu sora mea și cu încă o prietenă să îmi iau chestiile de la el. Bineînțeles că nu am mers singură, după ce a dat în mine de două ori.

Am încercat pe cale amiabilă. Am vorbit cu tatăl și am avut o înțelegere pe care nu a respectat-o, și anume să încheiem totul în privat”, a declarat Bia Khalifa pentru Pro TV.

Și sora vedetei, Joanna, s-a plâns de comportamentul lui Fulgy.

„Fulgy nu ne lăsa să ne vedem. De multe ori zicea ‘OK, cheam-o pe sora ta acasă’. Eu mă duceam să o văd și s-a întâmplat de două ori. Ea era singură acasă și era încuiată în casă.

A fost foarte agresiv și cu mine, m-a amenințat, m-a împins, au fost multe chestii foarte urâte”, a povestit ea.

Acum, polițiștii îi monitorizează pe cei doi prin GPS. Dacă Fulgy se apropie la mai puțin de 200 de metri de fosta sa iubită, sunt gata să intervină.

Reacția lui Fulgy, după ce Bia Khalifa a cerut ordin de restricție

Dacă Bia Khalifa a fost ceva mai generoasă cu declarațiile, Fulgy a preferat să nu spună foarte multe după ce fosta sa iubită a cerut ordin de restricție.

”Eu știu că sunt Justin Bieber. Pe Moft TV mă găsiți, să trăiți!”, a declarat fiul Clejanilor atunci când a ieșit din secția de poliție.

”A fost ultima mea variantă. Facem demesurile legale. Am cerut ordin de restricție. Mi-au dat un telefon, lui i-au pus brățară. Nu mi l-au dat degeaba, cred că i-au dat și telefon”, a mai spus Bia Khalifa.