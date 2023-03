Oana Matache a primit sute de comentarii la o postare cu iubitul ei, mulți arătându-se dezamăgiți de relația celor doi. Mai mult, mama sa, cântăreața de muzică populară Gina Matache, a spus că se teme pentru nepoții săi.

Aceasta a lăsat să se înțeleagă că cei doi copii trebuie protejați, însă nu a oferit mai multe detalii.

Gina Matache se teme pentru nepoții săi

„E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici! Nici mie nu-mi place că fac asta, dar copii cei mici trebuie protejați”, a scris interpreta în secția de comentarii a postării respective.

Mama Deliei l-a ironizat în mai multe rânduri pe Radu Siffredi, și chiar l-a catalogat drept un bufon, semn că nu îl agreează absolut deloc.

„Se zice că „bufonul care ajunge la palat, nu devine rege, ci transformă palatul în circ și zdrobește tot ce ai construit”, așa că ai grijă pe cine aduci în casa ta!”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Oana Matache pare să fi rupt legătura cu familia sa

Recent, Oana Matache a susținut un live pe platforma Twitch, alături de partenerul său, în care au răspuns la întrebări. Aceasta s-a arătat deranjată că mulți o numesc „sora Deliei”, iar atunci când a fost întrebată ce părere are Delia despre situație, a oferit un răspuns cu totul neașteptat.

„Nu știu, mă frate, cine e Delia? Nu există!”, a spus Oana Matache pe Twitch, relatează Spynews.

După acest răspuns șocant, mulți se întreabă dacă aceasta a rupt legătura cu familia sa.

Gina Matache îi ia partea lui Răzvan Miheț

În acest scandal, Gina Matache este de partea ginerelui său, Răzvan Miheț. Aceasta are numai cuvinte de laudă la adresa lui, și nu știe de ce căsnicia fiicei sale s-a destrămat.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o facă de așa… un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic!

Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!’, a declarat mama fetelor, în cadrul emisiunii „Teo Show’, potrivit Kanal D.

”Copiii au un tată exemplu de eleganță cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naibii ce au construit părinții”, a scris Gina Matache pe Instagram.