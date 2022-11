Fulgy, pe numele său real Manole Dan Constantin Fulgeraş, a fost condamnat definitiv astăzi, pe data de 9 noiembrie 2022, la doi ani de închisoare cu executare pentru tâlhărie. În primă instanță, acesta primise o sentință cu suspendare, însă nu a fost mulțumit și a făcut apel. Doar că magistrații de la Curtea de Apel București au decis ca pe lângă condamnare, să plătească și cheltuielile de judecată.

„În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen., respinge ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Manole Dan Constantin Fulgeraş împotriva sentinţei penale nr.294 din data de 21.04.2022 pronunţate de Judecătoria Sectorului 3 București- Secţia Penală în dosarul nr.21488/301/2021.

În baza art.275, alin.2 Cod de procedură penală obligă pe apelantul-inculpat Manole Dan Constantin Fulgeraş la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 400 lei. Definitivă”, se arată în minuta instanței de la Curtea de Apel București.

Fulgy a tâlhărit un jurnalist anul trecut

Mezinul Clejanilor a tâlhărit un jurnalist în luna iulie a anului trecut. Pentru fapta sa, a fost condamnat și a fost pus să plătească daune materiale semnificative.

„Condamnă pe inculpatul Manole Dan Constantin Fulgeras, la pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie – fapta din 10.07.2021. (….)

Interzice inculpatului dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în oricare alte funcţii publice, pe durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…)

Instanţa suspendă sub supraveghere pedeapsa de 2 ani de închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de supraveghere de 2 ani. (…) Obligă inculpatul la plata sumei de 10.000 (zece mii) de lei către partea civilă Kirmizigul Kevin – Serif cu titlu de daune morale”, este sentința primită de Fulgy și care a fost menținută de către Curtea de Apel.

Ce declarații a făcut Fulgy la adresa presei

La insistențele presei, Fulgy a făcut primele declarații după ce a fost condamnat. Acesta nu a avut nimic bun de spus la adresa presei, chiar declarând că aceasta i-a distrus viața.

„Am fost la judecătorie, am fost prin tribunale, am fost la orice instituție să pun stop să mai scrieți despre mine pentru că mi-ați distrus viața. Mie presa în România mi-a distrus viața pentru că nu am fost de acord. Am fost împotriva voastră pentru că mi-ați distrus imaginea.

Din păcate pentru voi și din fericire pentru mine viața mea este tot frumoasă, și, înainte de toate incidentele astea, și în prezent și în viitor. Nu am ce să vă spun decât că să urăsc din tot sufletul meu, sper să muriți și vă rog frumos, lăsați-mă în pace și nu mai îndrăzniți să-mi scrieți”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Margherita de la Clejani a fost condamnată

Și sora mai mare a lui Fulgy, Margherita, a fost condamnată pentru că a condus sub influența drogurilor.

”Condamnă pe inculpata Manole Myriam-Margareta la pedeapsa de 40.000 de lei amendă penală (200 zile amendă x 200 lei/zi) pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută de art.336 alin.2 C.p.. (fapta din 23.05.2020)”, este sentința primită de fiica lui Ionița și a Vioricăi de la Clejani.