Viorica de la Clejani are parte de necazuri în ultima perioadă, după ce a fost diagnosticată cu fibrom uterin. Totuși, acesta nu este singura problemă cu care se confruntă artista. Recent i-a murit unul dintre cățeii săi, în urma unei anestezii.

Cântăreața Viorica de la Clejani are un fibrom uterin

Viorica de la Clejani a povestit cu lux de amănunte ce a pățit, după ce medicii au constatat că este vorba de un fibrom uterin.

„Am un fibrom uterin. Am apelat la un sterilet, pentru a nu se mai hrăni. Încerc să-l țin sub control, poate am noroc să nu ajung la operație. Mi s-a zis că voi scăpa de el, că se va stafidi”, a declarat aceasta pentru impact.ro.

În urmă cu patru ani, dintr-o dorință arzătoare de a slăbi, cântăreața s-a înfometat și a ținut diete drastice și acestea au avut efecte negative asupra sănătății ei. Chiar ea a mărturisit că avea dureri de ficat și că la analize i-au ieșit transaminazele mărite.

Problemele se țin lanț de cunoscuta artistă

În urmă cu câteva săptămâni, fiica artistei, Margherita, a ajuns la spital după ce un individ a înțepat-o și a înjunghiat-o în zona pieptului când se alfa în centrul Bucureștiului. Viorica a declarat că în prezent Margherita se simte bine, însă a rămas cu teamă după incident.

„Din cele trei, ea a ajuns la spital. Magda acum e bine, dar un pic așa, a rămas cu traume. Trăim într-o lume bolnavă psihic, multora le arde doar să se bucure de necazul altora”, a declarat aceasta.

Cum un necaz nu vine niciodată singur, Viorica de la Clejani a mai spus că săptămâna trecută i-a murit unul dintre căței în urma unei anestezii, făcute cu scopul de a-l tunde. Aceasta a mărturisit că are inima frântă și că se simte vinovată pentru ce s-a întâmplat.

„Acum o săptămână, mi-a murit un cățel de la anestezie. Nu avea nimic, i-au făcut doar ca a să-l tundă. Și am mai dat și 15 milioane ca să-l omoare. L-am avut pe conștiință, am suferit mult. L-am dus la moarte. Nu am mai stat acolo, că aveam treabă, și a tot băgat în el, ca să nu mai miște. Până nu a mai mișcat deloc. O săptămână am căzut la pat, nu m-am putut ridica de focul lui”, a spus Viorica de la Clejani.