Paul Surugiu, sau Fuego, așa cum îl știu majoritatea românilor a vorbit despre căsătorie. El a declarat într-un interviu acordat pentru Viva că „nu este omul stereotipiilor și nu crede că există un ideal în nimic” și încă așteaptă ca viaţa să îl surprindă plăcut.

Totodată, artistul a mai precizat că își dorește liniște, însă preferă să nu-și spună încă dorințele pe care le are, de teamă că nu se vor îndeplinii.

„Dorințele nu prea se spun, pentru că mai apoi nu ajung să se îndeplinească! Îmi doresc liniște, asta e clar, indiferent cu ce vine ea și cu felul în care viața mea se va desfășura de acum înainte! Niciodată nu m-am văzut eu în vreun fel și nu mi-am setat „tablouri idilice!

Totul stă sub semnul hazardului și vine la pachet cu numeroase schimbări de decor, așa cum poate nici nu mi le imaginez! Sunt un tip deschis, sincer și las viața să mă poarte pe drumul pe care ea îl are pentru mine!”, a spus Fuego.

Femeia ideală pentru Fuego

De asemenea, artistul a mai precizat că există multe femei care ar putea fi ideale pentru el.

„Sunt o mulțime de doamne și domnișoare care se consideră ideale pentru a-mi fura inima! Eu nu sunt omul stereotipiilor și nu cred că există un ideal în nimic.

Orice e maleabil pe lumea aceasta și viața în sine se clasează între nuanțe. N-am un prototip după care-mi ghidez viața și o las deseori să mă surprindă plăcut. Până acum a făcut-o, așa că aștept în continuare ți alte surprize pe măsură!”, a mai spus artistul.

Când a împodobit Fuego bradul

În urmă cu câteva luni, Fuego i-a șocat pe toți. Artistul a povestit că a împodobit bradul încă din luna august, pentru flmările emisiunii de Crăciun, „Drag de România mea”.

„Am filmat zilele acestea edițiile speciale de sărbători de la TVR 2, de la emisiunea mea. Noi mergem pe un principiu bătătorit și eficient, chiar dacă asta șochează pe multă lume. Ne facem treaba din timp, în liniște, pentru a putea creiona ceva de calitate și pentru a avea mai apoi libertatea de a crea alte lucruri.

Astfel că am început lucrul pentru sezonul al cincilea încă din luna iunie, când am avut primele filmări. Iar restul s-a făcut acum, în august, când am împodobit și brad și am cântat colinde celebre, în plină caniculă.

După această pandemie nemiloasă, după o vreme incertă și-o viață care și-a schimbat macazul la 180 de grade, cred eu că salvarea este în artă, în arta românească, pe care-o aducem în fața voastră, în fiecare duminică, de la ora 15.00, la TVR 2. Am cântat colinde, în plină caniculă”, declara Fuego, pentru click.ro.