Unul dintre cei mai apreciați artiști din România s-a decis să spună totul. Vedeta a făcut dezvăluiri incendiare la care nimeni nu se aștepta.

S-a aflat adevărul despre Fuego

Paul Surugiu are o pasiune secretă despre care puțină lume aflase până acum. Fuego s-a apucat de pictură, iar în cinci ani a doborât toatee recordurile. A pictat circa 450 de tablouri și a ajutat peste 300 de artiști tineri, dar și vârstnici.

În urmă cu 5 ani, vedeta a demarat proiectul intitulat ”Art by Fuego”, prin intermediul căruia a ajutat 300 de artiști tineri și vârstnici, care aveau nevoie de bani pentru medicamente și nu numai. Tot acum 5 ani a avut și prima expoziție de pictură.

”De când am deschis proiectul acesta, acum 5 ani, chiar 5 ani și jumătate, am pictat 400-450 de picturi, nu am stat să le număr, dar cam atâtea am pictat. Cele mai ușoare momente de pictat erau în lunile ianuarie, februarie și noiembrie, când era postul Crăciunului și nu aveam atâtea evenimente, iar luna ianuarie știm că e o lună moartă pentru artiști. Desigur, că și pe parcursul anului mai pictam”, spune Fuego, conform click.ro.

Pe pagina de facebook a artistului apar noi amănunte despre pasiunea sa secretă. ”O inițiativă izvorâtă din pasiunea pentru pictură a lui Paul Surugiu-Fuego. Începând cu 2015, am început să dăruim. De la sprijin financiar efectiv, pentru peste 300 de artiști, până la șanse pe care le-am dat multor tineri. Ori de la bucurii, până la numeroase proiecte, inițiative, expoziții, lansări, produse și tot felul de lucruri minunate. Nu știm dacă e nevoie de asta.

Știm doar că Paul Surugiu vrea să facă, pe cât poate, bine. Nu poate ajuta pe toate lumea, dar se simte dator ca să dăruiască, mai departe, prin talentul său, altora. Și de asta pictează – pentru a fi mai aproape de semenii săi, pentru a aduce fericiri, pentru a împlini, pentru a da speranțe și, în cele din urmă, pentru a face artă la cel mai înalt nivel!”, se arată pe pagina de Facebook, ”Art by Fuego”.