Pe data de 19 februarie, Irina Loghin a sărbătorit frumoasa vârstă de 85 de ani. Pentru această ocazie specială, alături de ea s-a aflat și Fuego, pe care îl consideră ca pe propriul său fiu. Cei doi au interpretat împreună o piesă de succes, care rămâne în inimile fanilor la fiecare final de an.

Fuego a venit de la Chișinău, unde a susținut un spectacol impresionant, special organizat pentru a marca ziua artistei. La petrecerea organizată în onoarea Irinei Loghin, nepoțica sa a fost centrul atenției, cum era de așteptat.

Și pentru că la câteva zile distanță a venit și ziua de naștere a fiicei sale, Irinuca Loghin, cele două au sărbătorit împreună.

Printre invitați s-au numărat și Fuego, dar și Alina și Romeo de la Alesis. „Fiul adoptiv” al Irinei Loghin a venit la petrecere direct din Basarabia, unde a susținut un concert memorabil. Pe scenă, artistul a schimbat nu mai puțin de 8 costume și a interpretat duete alături de artiștii locali. Marele său surpriză pentru basarabeni a fost apariția doamnei Sofia Vicoveanca.

Eu nu pot decât să-i mulțumesc cu tot sufletul meu, fiindcă am construit împreună un duet de succes, care continuă să aibă admiratori. Am reușit să fim mai mult decât colegi, povățuindu-mă mereu cu sfaturile sale despre cum să faci această profesie dură”, a declarat el pentru viva.ro .

„Face o vârstă de aur, iar eu sunt bucuros că am realizat împreună un proiect de succes, de anvergură, cu două albume premiate, alături de Orchestra Lăutarii’ și maestrul Nicolae Botgros, concerte în toată lumea, amintiri! Îi doresc liniște, bucurii alături de nepoată, putere de a fi pe scenă, răbdare și multă sănătate!

Fuego mai adaugă că, probabil, fără Irina Loghin, folclorul n-ar fi fost la fel. Artistul îi transmite pe această cale „mamei sale adoptive” un călduros „La mulți ani!”. La rândul ei, artista a mulțumit tuturor celor care au felicitat-o de ziua ei de naștere.

„Folclorul nostru, cu siguranță, n-ar fi fost la fel fără glasul său, care-a reușit să pătrundă în toate zonele, fiind iubită de toată țara. Românii i-au închinat, prin dragostea lor, un adevărat cult și sunt sigur că așa va fi și peste multe generații, pentru că a influențat prin vocea sa caldă, prin emoția transmisă, prin bijuteriile din zona sa, Prahova mândră și frumoasă. La mulți ani, mama Irina Loghin”, a spus cântărețul.

„Am avut parte de o zi specială, alături de familie și de mulți prieteni dragi. Alături de mine a fost și fiul meu adoptiv, Paul, care îmi este alături an de an în această minunată zi. Le mulțumesc tuturor și va mulțumesc vouă, dragii mei, pentru sutele de mesaje și telefoane! Îmi pare rău că nu am reușit sa răspund tuturor!”, a declarat Irina Loghin.