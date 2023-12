Fuego a discutat despre renunțarea la cariera sa muzicală după trei decenii. El a anunțat că nu dorește să rămână în industrie până la o vârstă avansată. În această privință, el vrea să urmeze exemplul Tinei Turner.

Paul Surugiu, cunoscut sub numele de Fuego, se apropie de aniversarea a 30 de ani de carieră artistică. Pentru a marca acest moment semnificativ, artistul va susține un spectacol grandios la Sala Palatului, unde va aduce în prim-plan cele mai remarcabile melodii din repertoriul său.

Este un eveniment ce promite să fie senzațional și plin de emoție, oferindu-i fanilor oportunitatea de a sărbători această aniversare cu artistul lor preferat.

Recent, artistul a luat cuvântul cu privire la perspectiva retragerii din industria muzicală. Aici, el și-a exprimat dorința de a urma exemplul regretatei Tinei Turner. Iată câteva dintre declarațiile sale!

Cu o carieră muzicală solidă construită în decursul a 30 de ani, Fuego reprezintă fără îndoială unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Debutând în 1993, la Festivalul de la Mamaia, talentul său nu a trecut neobservat, cucerind rapid inimile publicului și devenind cunoscut în toată România.

În ceea ce privește renunțarea la activitatea sa, interpretul afirmă că nu își propune să continue să cânte până la o vârstă înaintată, ci dorește să se retragă de pe scenă cu demnitate, inspirat fiind de exemplele setate de artiștii internaționali.

Chiar dacă se află la apogeul carierei, Fuego a abordat subiectul retragerii din industria muzicală.

Artistul nu își propune să rămână în fața publicului până la o bătrânețe, ci aspiră să urmeze exemplul setat de Tina Turner sau Tamara Buciuceanu. Astfel, el vrea să-și încheie activitatea în „plină glorie”.

„Nu-mi doresc să cânt mult! Atât cât am să pot am să cânt! Marii artiști au preferat să se retragă în vogă fiind. Am adorat-o pe Tina Turner. Am și astăzi autograful ei, cu ștampilă oficială, de la fan-clubul din New-York. E înrămat la mine acasă! Ea s-a retras în plină putere. La fel, marea actriță a noastră, Tamara Buciuceanu Botez.

Ca atare nu-mi doresc să cânt până la o vârstă respectabilă, până la adânci bătrânețe. Vreau să urc pe scenă decent, cât voi putea cânta. În plus atenție, va conta și starea vocii. Dacă un actor poate urca pe scenă și la 70 sau 80 de ani, pentru un solist e mai dificil. Trebuie să-ți menții vocea, să faci vocalize, repetiții.

Pe scurt, trebuie să apari în fața publicului ca o stea, așa cum te și percepe el de ani buni. Îmi doresc să cânt, dar nu foarte, foarte mult!”, a spus Paul Surugiu, potrivit cancan.ro.