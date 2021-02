Franța a mai apus că Arabia Saudită și Israelul trebuie să fie implicate într-un astfel de dosar.

“Trebuie să finalizăm, într-adevăr, o nouă negociere cu Iranul”, a declarat de la Paris preşedintele Macron, într-o conferinţă virtuală organizată de think tank-ul american Atlantic Council.

“Voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a sprijini orice iniţiativă din partea SUA de a relua un dialog şi voi fi aici … Am fost aici şi am fost disponibil acum doi ani şi acum un an şi jumătate pentru a încerca să fiu un mediator onest şi un mediator angajat în acest dialog”.