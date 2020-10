Top 300 Companii a apărut pe piață pe data de 16 octombrie – în el puteți găsi declarații exclusive ale celor mai mari actori economici de la noi din țară. Ediția din anul acesta a luat în calcul date financiare din anii 2018, 2019, dar conține și declarațiile companiilor pentru anul 2020 sau chiar așteptările lor pentru 2021.

Frank Wagner, CEO Lidl România, ne-a transmis că așteaptă ca 2020 să fie un an la fel de bun ca ultimii 4: „suntem încrezători că rezultatele vor fi la fel de bune ca în 2019 și că vom avea, în continuare, o creștere a cifrei de afaceri peste media de creștere a pieței. Dacă vom urma trendul de creștere din ultimii ani și dacă menținem ritmul din prima jumătate a acestui an financiar, avem convingerea că vom urca in fruntea clasamentului”. A mai adăugat pentru Capital și următoarele: „Am păstrat trendul de a crește peste media de piață și, dacă ne raportăm la anul fiscal 2019 (martie 2019 – februarie 2020), cifra noastră de afaceri a depășit pragul de 10 miliarde de lei”

1 miliard de lei vrea Lidl să investească în România doar în 2020!

„Pentru anul financiar 2020, ne-am propus să investim 1 miliard de lei în România, iar o mare parte din această sumă va fi direcționată către dezvoltarea rețelei cu noi magazine și implicit în crearea de noi locuri de muncă, dar și în pachetele de compensații și beneficii pentru toți angajații Lidl” a transmis CEO-ul companiei pentru revista Top 300 Companii.

În prima jumătate a anului fiscal, Lidl a deschis 18 magazine, dintre care 15 în locații noi „ Celelalte 3 magazine înlocuiesc unități mai vechi, care nu mai corespundeau standardelor noastre în ceea ce privește sustenabilitatea și experiența de cumpărături pentru clienți – așa cum a fost cazul magazinelor inaugurate anul acesta în Târgoviște, Mioveni și Gherla”.

Investițiile pe care le face în lanțurile de aprovizionare sunt impresionante. 3 dintre centrele logistice ale companiei au fost premiate cu certificate BREEAM: „am primit autorizația de construcție pentru cel de-al șaselea depozit din portofoliul nostru. Acesta va fi situat în apropierea Bucureștiului și va fi amplasat în comuna Fundeni, Jud. Călărași (în apropiere de Cernica). Toate demersurile noastre în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă a rețelei de magazine au fost recunoscute prin obținerea a trei certificate BREEAM– cel mai înalt standard în domeniul sustenabilității în construcții, dintre care două cu calificativul Outstanding și unul cu calificativul Excellent. Prima clădire care a obținut certificarea BREEAM Outstanding a fost magazinul din București, de pe Strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, Nr. 58 A. Cu un scor de 99,1%, este primul magazin din România care obține acest nivel de certificare și mai mult decât atât este cel mai sustenabil magazin din lume” a declarat Frank Wagner.

O companie cu respect pentru angajați

Lidl se află în vârful retailului românesc, iar creșterea pe care a înregistrat-o a fost impresionantă: dacă în 2018, numărul mediu de salarați a fost de 5,500, în 2019 a urcat la peste 7,400. Frank Wagner a tranmis că dezvoltarea rețelei de magazine va duce și la crearea unui număr de locuri de muncă considerabil – „vom extinde echipa Lidl și anul acesta cu 1.500 – 2.000 de membri”.

„Totodată, suntem foarte bucuroși că și anul acesta ne-am consolidat poziția ca lider al angajatorilor din retailul alimentar. De exemplu, în anul financiar 2020 niciun angajat Lidl România nu realizează un venit lunar mediu mai mic de 4.000 de lei brut (aproximativ 2.500 de lei net), sumă ce include salariul, tichetele de masă, primele anuale de Paște și de Crăciun, precum și alte tipuri de sporuri” – în 2019, Lidl a cheltuit pe personal aproximativ 500 de milioane de lei.

La întrebarea „Daca ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?”, Frank Wagner ne-a răspuns: „O echipa de oameni extraordinari, ghidati de dorinta de a fi zi de zi cei mai buni – de a le oferi clientilor produse de cea mai buna calitate la cel mai bun pret, de a le oferi colegilor cele mai bune conditii de munca, de a actiona cu respect fata de resursele planetei si de comunitatile in care isi desfasoara activitatea.”

