Anamaria Prodan trece prin momente fără precedent după ce Laurențiu Reghecampf a înaintat actele de divorț. Se pare că antrenorul trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste alături de Corina Caciuc, în vârstă de 29 de ani, cu care ar dori chiar să se și căsătorească.

Istoria se repetă însă căci în 2008, Anamaria Prodan era mai fericită ca niciodată pentru că Reghe divorța atunci de prima sa soție, Mariana Pfeiffer, din aceleași motive. Și impresara era însărcinată.

Într-un interviu acordat pentru cancan.ro, Mariana Pfeiffer a vorbit despre acea perioadă, precizând că nu este deloc afectată de ceeea ce se întâmplă în prezent. Fosta soție a lui Reghe susține că povestea este una trasă la indigo din toate punctele de vedere.

Mai exact, după 13 ani de căsnicie, Laurențiu Reghecampf a divorțat de Mariana, în contextul care Anamaria Prodan era însărcinată. De această dată lucrurile sunt însă diferite. Anamaria Prodan va fi părăsită pentru Corina Caciuc, care la rândul ei este însărcinată.

Fosta soție a lui Reghe susține că nu este de partea nimănui în acest divorț, precizând că decizia este în totalitate a lui Reghe. Totodată, ea a mai precizat că fostul ei soț nu trebuie judecat, în special de copiii săi.

Prima reacție a Marianei Pfeiffer

”Eu am o căsnicie fericită și nu țin partea cuiva. Nici lui Laurențiu, nimănui. Dacă el a hotărât ca restul vieții să și-l petreacă alături de altcineva, este numai decizia lui și nu are nimeni dreptul de a-i cere să și-o schimbe. Nici măcar Luca, fiul meu și al lui Laurențiu, nu are dreptul să-l judece pentru o asemenea hotărâre. Luca trebuie să-l respecte, fiindcă este tatăl lui, și să-l accepte alături de persoana lângă care Laurențiu este fericit”, a spus aceasta.

Aceasta a ma adăugat că are încredere în Karma, precizând că ambele căsnicii s-au terminat după 13 ani, totul fiind tras la indigo. Ea și-a amintit și de momentul în care aștepta să termine cu divorțul cât mai repede pentru că Anamaria Prodan era deja însărcinată. Totodată, Mariana a mai precizat că ea nu a încercat niciodată să îi despartă ci a ales să se recăsătorească și să își găsească fericirea.

”Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15 așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni.

L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a declarat Mariana Pfeiffer, pentru CANCAN.RO.