În această dimineață, 10 noiembrie 2023, Florin Zamfirescu a ajuns la spital. Spre bucuria admiratorilor săi, nu au fost probleme grave, ci doar un control de rutină.

Actorul nu are probleme de sănătate. Se simte „foarte bine”, dar tot are grijă de sănătatea sa.

Încă are sechele de la divorțul prin care a trecut cu ani de zile în urmă, dar actuala soție are grijă de el, fiind medic.

„Am fost de dimineață la spital. Îmi fac un control de rutină. Nu am probleme medicale, mă simt chiar foarte bine, doar că așa trebuie făcut, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Investigațiile medicale pe care mi le-am făcut astăzi mi le fac an de an.

Am sechele din divorţul pe care l-am avut, însă actuala mea soţie, doamna doctor Daciana, are grijă de-adevăratelea de mine. Mă rog, nu ştiu cât o să trăiesc, dar am grijă să nu fac excese, nu fumez, nu beau, nu pierd nopţile. Sunt liniştit, recunoscător şi mă bucur de natură, de ce văd cu ochii”, a spus el pentru Click!.