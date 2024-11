Anul 2024, un an plin de tristețe și încercări sufletești pentru Florin Piersic… 23 noiembrie 2024 a adus o veste zguduitoare pentru lumea artistică: Gabriel Cotabiță și Marius Bațu, doi titani ai muzicii românești, s-au stins din viață. Pierderea lor a lăsat în urmă o durere nemărginită, atât în rândul publicului, cât și al colegilor de breaslă, care au împărtășit emoționante mesaje de adio.

Florin Piersic, îndurerat de cumplita veste, a povestit că l-a legat o prietenie strânsă de Gabriel Cotabiță și a rememorat clipe speciale trăite împreună. El a mărturisit că una dintre amintirile cele mai vii din relația lor este o călătorie la Hunedoara, unde Gabriel Cotabiță i-a pus să asculte pentru prima dată piesa „Sunt doar un simplu trecător”. Această melodie l-a emoționat profund și l-a însoțit în multe dintre spectacolele și emisiunile sale. Pentru el, Gabriel Cotabiță nu a fost doar un simplu trecător, ci un artist care a adus bucurie imensă celor care i-au ascultat muzica.

„Nu e adevarat! Nu se poate! Greu an a fost si inca mai este si iata ca in acesta luna trista de noembrie intunecat, pe tine dragul meu prieten Gabi Cotabita, te-au chemat ingerii. Multe am trait in viata, dar una din amintirile care nu mi s-au sters niciodata, este calatoria noastra impreuna la un spectacol la Hunedoara, cand in masina mi-ai pus sa ascult pentru prima data minunata ta piesa “Sunt doar un simplu trecator”.

Atat de tare m-au miscat piesa si interpretarea ta, incat aceasta m-a insotit in multe din emisiunile de televiziune, sau spectacole pe care le-am facut, pe unele dintre ele chiar impreuna. Tu, dragul meu, cu singuranta n-ai fost „doar un simplu trecator”. Cu muzica ta, ai adus multa bucurie celor care veneau sa te asculte! Pentru ca se spune ca artistii nu mor niciodata, ci continua sa traiasca prin arta lor in sufletul celor care i-au admirat si tu minunatul meu Gabi Cotabita vei continua sa traiesti in inima mea. Te voi iubi mereu, Omule!”, a scris el pe Facebook.