Mihai Bendeac a făcut un anunț spectaculos care a pus pe jar fanii din toată țara! După o absență îndelungată, cunoscutul actor și comediant pregătește o revenire de zile mari în televiziune.

Dezvăluirea sa a avut loc chiar în timpul podcastului „Aproximativ Discuții cu Gojira”, unde el a vorbit deschis despre planurile sale și colaborarea cu o persoană pe care o consideră un adevărat simbol în industria TV.

Părerea pe care mi-am format-o despre doamna Mona Segall este o părere destul de obiectivă. Până de curând nu am cunoscut-o și cred că este de departe cel mai bun om de televiziune pe care l-a avut vreodată România”, a spus actorul de comedie cu entuziasm.

„Da, mă întorc în TV pentru că este un om de televiziune pe care îl consider cel mai mare om de televiziune pe care l-a avut vreodată țara asta și cu care îmi doresc foarte mult să lucrez.

Actorul a dezvăluit că nu a întâlnit-o pe Mona Segall decât recent, dar, în opinia lui, ea este de departe cel mai bun profesionist din televiziunea românească. Acesta a fost doar începutul unui anunț cu adevărat incendiar: Mihai Bendeac a pregătit două formate de emisiuni TV și promite că unul dintre ele va prinde viață chiar din 2025!

În stilul său inconfundabil, Mihai Bendeac a ridicat un colț al cortinei asupra noului său proiect: „The Funerall – Înmormântarea”.

„Am scris două formate și în mod cert unul dintre ele o să se întâmple la anul. Se întâmplă, în primul rând, pentru că mi se pare că e o idee foarte mișto.

Am povestit-o… dacă am un proiect de acest gen, încerc să îl expun unor oameni care nu se uită la TV. (…) Pot să spun cum se numește proiectul – The Funeral, Înmormântarea”, a declarat el, lăsând loc pentru interpretări și stârnind curiozitatea.