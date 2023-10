În 2022, Florin Dumitrescu a vorbit despre prima sa întâlnire cu producătoarea emisiunii TV „Chefi la Cuțite”, Mona Segall. Bucătarul chef are numai cuvinte de laudă la adresa ei. A recunoscut că, atunci când s-a așezat ea la aceeași masă cu el, a înlemnit instant. Emana multă putere, lucru care l-a fascinat iremediabil.

Mona Segall lucrează de ani de zile în industria televiziunii. De-a lungul anilor, a creat unele dintre cele mai apreciate reality show-uri din România, precum: „Dansez pentru tine”, „Vocea României”, „Românii au talent”, „Chefi la Cuțite”, „Asia Express”, „America Express”, „Poftiți pe la noi”, „Dansez printre stele”, „Iadul Bucătarilor”, „X Factor” și „MasterChef”.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au întâlnit pentru prima dată la inițiativa producătoarei TV Mona Segall. Cel care a povestit totul este Cătălin Scărlătescu. A aflat că va juriza „MasterChef” de pe PRO TV când era în concediu de odihnă. Se relaxa pe plajă, alături de un vechi prieten, când a fost sunat de cei de la PRO TV.

„Eram la mare, pe plajă, cu un coleg din clasa a V-a. Stăteam cu picioarele în apă, pusesem un tomberon între noi și jucam table. La un moment dat, mi-a sunat telefonul și am fost anunțat că voi face parte din juriul unui cooking show. Mi-a scăpat telefonul din mână, direct în apă. I-am scos repede cartela, am pus-o la uscat, am folosit un alt telefon și abia a doua zi am fost sunat din nou pentru a stabili o primă întâlnire. Atunci i-am cunoscut prima oară pe Florin și pe Sorin”, a explicat el în cadrul unui interviu acordat pentru Viva.