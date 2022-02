Liderul PNL avertizează că trebuie să fim foarte atenți la ideea de plafonare a prețurilor pentru că acest lucru duce la penurie. Florin Cîțu a explicat că au mai fost „țări care au încercat câteva luni acest lucru și apoi au renunțat la măsură”.

„Dacă plafonezi câteva prețuri, mai bine te duci și plafonezi toate prețurile din economie, altfel nu are niciun sens. Ideea este că plafonarea duce la penurie. Am văzut că sunt țări care au încercat câteva luni acest lucru și apoi au renunțat la măsură. Trebuie să fim foarte atenți. Există companii care vor să investească în România. Dacă noi tot susținem că vom plafona prețurile, că vom interveni în piață … nimeni nu vrea să-și pună banii într-un sector care este controlat de Guvern”, a declarat marți președintele PNL, Florin Cîțu.

Potrivit liberalului, piața se reglează singură cel mai bine și cine consideră că cineva poate să determine prețul se înșală.

„Să știți că piața forței de muncă le influențează pe toate. Dar cel mai bine le reglează piața. Dacă noi credem că există vreo minte luminată care stă undeva și determină prețul ăsta e cel mai bun și așa se reglementează piața, e greșit. Asta au încercat toți comuniștii. (…) Dacă cumva crede cineva că poate să stea să determine prețul pentru fiecare piață, pentru că știe mai bine decât ce fac oamenii, decât deciziile de consum, investiții, economisire, ne înșelăm amarnic”, a mai spus Florin Cîțu.

Cîțu: PNL susține creșterile salariale ale bugetarilor

De asemenea, preşedintele PNL, Florin Cîţu, a vorbit marți și despre creşterile salariale în învăţământ, dar şi în toate domeniile din sectorul public. Acesta a precizat că liberalii susțin aceste creșteri atât timp cât există spaţiu fiscal.

„Au existat mai multe informaţii în spaţiul public că PNL s-ar opune semnării unui acord despre care noi nu am ştiut niciodată, nu ştim nimic şi nu l-am văzut niciodată. Am vrut să fie foarte clar că PNL susţine majorările salariale în sectorul învăţământului, atât în învăţământ, dar şi în sănătate, în toate domeniile din sectorul public, dar atât timp cât există spaţiu fiscal. Înţeleg şi din discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii sindicatelor, Ministerul Finanţelor a spus că există 7 miliarde de lei în plus la buget. Acum, eu ştiu că o parte din ei s-au dus la CEC, alţii s-au dus la Fondul Proprietatea, investiţi poate. (…) PNL susţine, dacă există spaţiu fiscal, aceste creşteri salariale”, a spus Cîţu la Parlament.

El a arătat că această decizie este la Guvern şi la Ministerul Finanţelor şi că în coaliţie nu a existat o astfel de discuţie.