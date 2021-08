Premierul Florin Cîțu primește cea mai bună veste. În ședința de miercuri 18 august, Biroul Politic Național al PNL a votat o derogare de la prevederile statutare, prin care i se permite acestuia să candideze la președinția partidului deși nu are cinci ani vechime în partid.

De menționat este faptul că, pentru derogare au votat toți cei 49 de membri prezenți. Amintim faptul că Florin Cîțu și-a depus adeziunea la PNL pe 9 septembrie 2016.

În ceea ce privește statutul PNL, acest avine cu o serie de precizări destul de clare, iar Florin Cîțu nu se încadra la una dintre ele mai exact, vechine în partid de cel puțin cinci ani.

Premierul Florin Cîțu poate candida la președinția PNL

„Art. 119

1. Candidatura la funcţia de Preşedinte al partidului se depune ca urmare a

prezentării unui proiect de moţiune.

2. Orice membru al partidului poate candida la această funcţie dacă:

a) are o vechime în partid de cel puţin 5 ani;

b) depune, împreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul

Statut, un proiect de moţiune;

c) constituie un grup de promovare format din 35 de persoane;

d) are susţinerea necesară pentru proiectul de moţiune, conform prezentului

Statut;

e) proiectul de moţiune este acceptat pentru dezbatere în CON”, se arată în prevederile prezentului Statut.

Trebuie sublniat faptul că în cursul zilei de miercuri, candidatura lui Florin Cîțu a fost pusă sub semnul întrebării. Întrebat înainte de ședința BPN de prevederea legată de vechime în partid, Cîțu a declarat că și-a depus adeziunea pe data de 10 septembrie 2016, că își va depune candidatura și că ”nu este nici un impediment”.

În același timp, în cursul zilei de marți, premierul țării declara că își va depune candidatura în acest weekend, iar acum, acest lucru va fi și posibil. Amintim faptul că congresul PNL este programat pentru data de 25 septembrie.