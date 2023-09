Așadar, Florin Barbu a vorbit despre mecanismele de compensare pentru fermierii care au reclamat pierderi tot mai mari în ultimul an. Situația a urmat după războiul din Ucraina, iar ministrul spune că a solicitat o subvenţie.

De asemenea, ministrul a anunţat că intenţionează să lanseze un credit agricol pentru fermieri. Astfel, aceştia îşi pot refinanţa leasingurile sau creditele pe care deja le au, dar la care plătesc dobânzi mari.

„Atunci când am mers la Varşovia şi alături de cele 5 state am semnat o poziţie comună prin care am solicitat prelungirea interdicţiei de la 15 septembrie, România a adus şi un studiu privind pierderile pe care le înregistrează fermierii români, mai ales în partea de transport, pentru că în România preţul transportului s-a dublat şi am luat atunci în calcul o subvenţionare pe tona de cereale de 30 de euro. Vom încerca să suplimentăm de la bugetul naţional astfel încât să ajungem la 40 de euro pe tonă”, a explicat ministrul Agriculturii.