Fermierii din România, îngenuncheați din cauza afluxului de cereale din Ucraina. Ce soluții există?

Europarlamentarul Daniel Buda este vicepreşedinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European.

El a explicat că acele compensații primite de cele 5 state membre UE care au avut impusă o interdicție de import a cerealelor din Ucraina nu sunt suficiente pentru a compensa pierderile.

Aceste compensații sunt acum motiv de dispută la nivelul UE, indică Daniel Buda.

„Se discută de ceea ce înseamnă prelungirea interdicției de export a cerealelor din Ucraina către cele cinci state membre. Foarte multe state membre ale Uniunii Europene se opun acestei chestiuni pe considerentul legat de împrejurarea că s-au primit compensații financiare de către aceste cinci state membre. Însă în opinia mea, acele compensații financiare sunt insuficiente pentru a compensa pierderile de venit”, spune alesul european.

Europarlamentarul ce face parte din grupul Popularilor Europeni indică faptul că toate cerealele plecate din Ucraina și care nu au mai ajuns în Africa pun acum presiune pe România. Daniel Buda a explicat pentru Antena 3 că 45% din porumbul ucrainean şi 35% din grâu a rămas în Uniunea Europeană.

Acest fapt a pus o presiune enormă pe piața din România.

Daniel Buda a venit și cu o soluție pe care el o consideră corectă, în acest caz. România ar trebui să asigure numai tranzitul cerealelor din Ucraina. Din cauza țării vecine, femierii noștri au pierderi foarte mari, a punctat europarlamentarul.

Criza cerealelor și relația României cu Republica Moldova

Ȋn urmă cu câteva zile, Daniel Buda dezvăluia că a avut o întâlnire cu ministrul Agriculturii din Republica Moldova, Vladimir Bolea și doamna ambasador a Moldovei pe lângă UE.

Întâlnirea a fost dedicată dezbaterii și provocărilor pe care criza exporturilor cerealelor din Ucraina le aduce în prim plan.

„Cantitățile imense de cereale exportate din Ucraina afectează grav fermierii noștri și stabilitatea sectorului agricol din regiune. Această presiune amenință nu numai prosperitatea fermierilor noștri, ci și securitatea alimentară a țărilor noastre.

Am avut discuții constructive despre modalitățile în care putem gestiona această criză și a venit momentul să luăm măsuri ferme pentru a sprijini fermierii noștri. În acest context, am exprimat sprijinul nostru pentru fermierii din Moldova și am subliniat necesitatea unei colaborări strânse între sectoarele agricole din România și Moldova.

Suntem convinși că putem dezvolta sinergii și soluții comune pentru a depăși această criză și pentru a promova dezvoltarea durabilă a sectorului agricol în ambele țări, în vremuri marcate de provocări din toate direcțiile.

Văd această întâlnire ca pe un pas important către stabilitatea unor relații bilaterale mai puternice între România, Moldova și întreaga Uniune Europeană”, a transmis Daniel Buda.