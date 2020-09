Gabriela Firea a acceptat invitaţia lui Nicuşor Dan de a participa la o dezbatere după ce acesta a provocat-o în mai multe rânduri. Pe de altă parte însă, actualul primar că ea va veni, însă nu ştie dacă şi candidatul dreptei va face acelaşi lucru.

„Eu voi participa, nu știu dacă va veni dumnealui, probabil va inventa că are COVID-19. Deci, eu voi participa. Nu ştiu dacă are COVID, dar probabil va inventa că e pozitiv. (…) Nu cred că va veni la o dezbatere cu mine pentru că nu va avea ce argumente să aducă. Va inventa un test pozitiv sau că a stat alături de o persoană pozitivă şi trebuie să se izoleze. Am aflat că a avut persoane pozitive în staff şi nu s-au izolat. Avem şi fotografii şi vor fi publicate la momentul potrivit, cu persoane care l-au însoţit în întâlniri publice”, a declarat Gabriela Firea, joi seară, la Antena 3.

În cursul zilei de astăzi, Nicușor Dan a provocat-o la o dezbatere pe Gabriela Firea, la care a propus să participe toată presa. Acesta a lansat de asemenea acuzați la adresa actualului primar general, spunând despre aceasta că este „ ultimul locotenent al lui Dragnea rămas într-o funcție publică importantă”.

„Am vorbit despre sistemul corupt Firea-Pandele chiar din fața sediului PSD, pentru a da un semnal clar bucureștenilor, cu 10 zile înainte de vot, că trebuie să scăpăm de pesedism.

Firea înseamnă PSD și niciun truc de imagine nu poate șterge legătura dintre acest primar corupt și această siglă detestată de bucureșteni. Firea demonstrează zi de zi bucureștenilor de ce acest partid nociv, producător masiv de corupție și aroganță, trebuie dat jos din fruntea Capitalei.

Mai mult, Firea este ultimul locotenent al lui Dragnea rămas într-o funcție publică importantă. Toți bucureștenii trebuie să vină la vot pe 27 septembrie, pentru a scăpa definitiv de moștenirea Dragnea în București, de Dragnea de București, Gabriela Firea.

P.S. Pentru că am primit mai multe invitații de la diverse televiziuni pentru a participa la dezbateri față în față cu candidatul PSD, unele dintre ele suprapunându-se, am reafirmat propunerea mea de a face 3 dezbateri cu Gabriela Firea, pe 23, 24 și 25 septembrie, în sala de consiliu a Primăriei Capitalei, unde poate asista toată presa. Aștept răspunsul contracandidatului meu până mâine la ora 17”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.