Finlanda a decis să închidă secțiunea uneia dintre principalele sale autostrăzi, pentru o perioadă de cinci zile, cu scopul de a permite avioanelor sale de vânătoare să exerseze aterizări și decolări pe o pistă de rezervă. Este prima dată în ultimele decenii când țara nordică ia o astfel de decizie.

Țara nordică, care candidează pentru aderarea la NATO în urma invaziei Rusiei vecine în Ucraina, are o duzină de piste de rezervă similare proiectate pentru utilizare în timp de război în întreaga țară.

Dar baza rutieră de rezervă situată în Joutsa, în centrul Finlandei, nu a mai fost folosită de zeci de ani din cauza importanței sale ca autostradă principală care leagă capitala Helsinki de zonele mai nordice ale țării.

Cu toate acestea, Forțele Aeriene au avut nevoie de doar câteva zile pentru a curăța marginile drumurilor și pentru a pregăti locul pentru exercițiul la care participă aproximativ 200 de membri ai personalului și avioanele de vânătoare finlandeze F/A-18 Hornet, mai vechi avioane de antrenament Hawk Mk 51 și alte aeronave militare, a declarat șeful Academiei Forțelor Aeriene finlandeze, colonelul Vesa Mantyla.

„În principal, cred că toate bazele rutiere sunt în stare destul de bună, deci ușor de preluat în operațiuni în câteva zile”, a spus Mantyla, scrie Reuters.

Air Force Academy will arrange the #Baana22 exercise in Joutsa on 25‒30 September 2022. #ilmavoimat

F/A-18 Hornet multi-role fighters, Hawk jet trainers and the Air Force’s other aircraft types will train take-offs and landings at a road base. Read more: https://t.co/2K35QGnqA9 pic.twitter.com/hXkGwTS5fm

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) September 16, 2022