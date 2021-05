Se destramă așa numitul “completul negru” al Inaltei Curți, anunță jurnaliștii de la luju.ro. Judecatoarea Florentina Dragomir, care ani de zile a judecat fara sa aiba juramant de judecator, pleaca împreună cu Ionut Matei. Potrivit sursei citate, CSM a aprobat pensionarea lui Dragomir incepand cu 15 iunie 2021. Peste zece zile, Ionut Matei trece oficial in rezerva cu o pensie de 27.000 lei

Mai exact, sectia pentru judecatori a CSM a aprobat in sedinta de joi, 20 mai 2021, cererea de eliberare din functie prin pensionare formulata de Florentina Dragomir. Totodată, s-a acceptat ca propunerea de eliberare sa fie trimisa presedintelui Klaus Iohannis in vederea semnarii decretului. Judecatoarea Florentina Dragomir va iesi la pensie in 15 iunie 2021.

Cererea de pensionare a Florentinei Dragomir vine dupa sentințele controversate aplicate in dosarul “Ferma Baneasa”. În această cauză, impreuna cu colegii sai Ionut Matei si Alina Ioana Ilie, Dragomir l-a condamnat la 5 ani inchisoare pe avocatul Robert Rosu. Motivuk invocat a fost legat de faptul ca acesta si-a exercitat profesia si si-a reprezentat clientul. De asemenea, pensionarea Florentinei Dragomir vine dupa ce Lumea Justitiei, pe baza unui raspuns acordat de CSM, a deconspirat-o ca a judecat ani de zile fara a avea depus juramantul obligatoriu in functia de judecator.

Decizia controversată luată de judecătorul Ionuț Matei

În cazul celuilalt judecător, respectiv Ionut Matei, acesta mai are zece zile pana la pensia de 27.000 lei Altfel, susține sursa menționată, judecatorul Ionut Matei, seful “completului negru” de la ICCJ, mai are zece zile pana cand va trece oficial in rezerva. Matei a primit deja aprobare de la CSM pentru pensionare. El urmeaza sa isi incheie activitatea de judecator la 1 iunie 2021.

Cat priveste pensia pe care o va primi, aceasta se ridica la 27.300 lei. Pensia sa a fost stabilita prin Decizia 225122 emisa in 17 noiembrie 2020 de Casa teritorial/sectoriala de pensii Sector 1. La data obtinerii deciziei, Ionut Matei avea varsta de 49 de ani si 4 luni si o vechime in magistratura de 25 de ani. De asemenea, dosarul de pensionare a fost inregistrat la data de 24 septembrie 2020. Drepturile privind pensia de 27.300 de lei pe care Ionut Matei o va incasa au fost stabilite incepand cu data de 1 octombrie 2020. Tot luju.ro a menționat că Ionut Matei avea in buzunar decizia de pensionare cu calculul sumei fix cu o luna inainte sa solutioneze dosarul Ferma Baneasa. Cu toate acestea, el s-ar fi cerut la pensie pensie doar dupa ce a rezolvat cazul “Ferma Baneasa”, prin decizia dispusa in data de 17 decembrie 2020, si dupa ce a motivat decizia de condamnare cu o intarziere de circa patru luni.

