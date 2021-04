Jurnaliștii de la Lumea Justiției au făcut o descoperire importantă. Judecatorul Ionut Matei, seful “Completului negru al ICCJ”, trece in rezerva cu o pensie de nabab. Ionut Matei va primi luna de luna o pensie de 27.300 de lei. Echivalentul a 5.400 de euro.

Conform documentelor indicate de sursa citată, pensia lui Ionut Matei a fost stabilita prin Decizia 225122 emisa in 17 noiembrie 2020 de Casa teritorial/sectoriala de pensii Sector 1. La data obtinerii deciziei, Ionut Matei avea varsta de 49 de ani si 4 luni si o vechime in magistratura de 25 de ani.

Trebuie menționat că dosarul de pensionare a fost inregistrat la data de 24 septembrie 2020. Drepturile privind pensia de 27.300 de lei pe care Ionut Matei o va incasa au fost stabilite incepand cu data de 1 octombrie 2020.

Judecătorul s-a cerut la pensie doar după cazul “Ferma Băneasa”

Ionut Matei va iesi la pensie incepand cu 1 iunie 2021.

Sursa menționată a arătat ca Ionut Matei avea in buzunar decizia de pensionare cu calculul sumei fix cu o luna inainte sa solutioneze dosarul Ferma Baneasa. “Cu toate acestea, fostul sef al Structurii de Securitate a Inaltei Curti s-a cerut la pensie doar dupa ce a rezolvat cazul “Ferma Baneasa”, prin decizia dispusa in data de 17 decembrie 2020, si dupa ce a motivat decizia de condamnare cu o intarziere de circa patru luni”, a indicat sursa menționată.

La sfârșitul anului trecut, completul din care a făcut parte și Matei a dat sentințe cu condamnare pentru omul de afaceri Remus Truică, dar și pentru avocatul Robert Roșu de la casa de avocatură Țuca, Zbîrcea și asociații Condamnarea avocatului a stârnit protestele unor avocați din România, dar și ale unor asociații internaționale ale avocaților. Ionut Matei este judecător din 1995, a promovat la ICCJ în noiembrie 2007, în urma unui interviu sustinut in prezenta fostului șef al sectiei penale, Anton Pandrea. A activat la Judecătoria Sectorului 3, Tribunalul București și Curtea de Apel București.

