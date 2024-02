Filmul de pe Netflix care te vă vrăji, pur și simplu! Este o producție românească

Este filmul românesc de pe Netflix care te va cuceri încă din primele minute și pe care nu-l vei mai putea întrerupe până la final.

Este vorba despre „Kyra Kyralina”, un film românesc care te va fascina cu siguranță. Regizat de Dan Pița, acest lungmetraj este inspirat din romanul lui Panait Istrati.

Este disponibil pentru toți cei care au cont pe platforma de streaming Netflix.

Povestea din spatele filmului este una captivantă și profundă, având în centrul ei o femeie cu o frumusețe uluitoare, dar și cu o aură de mister. Ea și mama ei devin protagoniste într-o poveste despre farmecele feminine care seduc bărbații.

Pelicula lui Dan Pița emană o atmosferă orientală care te transportă într-un univers demn de celebra Poveste a celor O Mie și Una de Nopți.

Filmul românesc disponibil pe Netflix durează 99 de minute. Puțini vor fi cei care vor reuși să se desprindă de ecran.

„Kyra Kyralina” a fost lansat în anul 2014. Producția românească adună în distribuție unele dintre cele mai mari talente actoricești ale țării noastre. Florin Zamfirescu, Iulia Dumitru și Iulia Cîrstea, considerată una dintre cele mai frumoase actrițe românce, conferă viață personajelor fascinante.

Iulia Cîrstea, fotomodel de renume internațional, dar și actriță

Iulia Cîrstea se numără printre fotomodelele de succes în America. Tânăra și-a început studiile la București. Acum însă, ea locuiește în New York.

A devenit fața unor branduri celebre pe întreg globul, precum Armani, Gianfranco Ferre Jeans, Agatha Ruiz de la Prada, Pepe Jeans, Pull and Bear, Mango, L’Oreal sau Garnier.

De-a lungul timpului, Iulia Cîrstea a realizat pictoriale remarcabile pentru publicații de prestigiu, cum ar fi Vogue, Elle, Marie Claire, Shopping Report și a colaborat cu personalități importante din industria modei internaționale, printre care Kenneth Willardt, Txema Yeste și Alexei Hay.

Cîrstea este recunoscută și apreciată pentru energia sa realmente contagioasă pe platourile de filmare. Pe lângă rolul său memorabil din „Kyra Kyralina”, care i-a adus laude, a fost distribuită și în alte producții internaționale.

Astfel, a jucat în „Werewolf: The Beast Among Us”, un thriller realizat în SUA în 2012. Iulia Cîrstea a fost distribuită și în „Live”, regizat de Vlad Păunescu și lansat în 2015, la un an după „Kyra Kyralina”.