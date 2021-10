Ramona de la Clejani a explicat că problema a fost legată de actele pe care le avea asupra sa, dintre ele lipsind un document important, cerut de statul britanic.

A fost reținută 24 de ore

Fiica lui Ioniță de la Clejani a fost arestată și i s-au făcut verificări.

„Mai bine de 24 de ore am stat închisă, arestată. Mi s-au luat actele în primul rând, m-au verificat. Aveți mare grijă să aveți rezidența pusă la punct, să nu pățiți ce am pățit eu. Nu aveam dovada, am trimis de ei că am documente acolo[…] Nu am pus dovada că sunt acolo din 2020, mi-au trimis un e-mail și eu n-am fost atentă” a spus aceasta.

Cântăreței i s-a făcut dosar și a fost supusă și unui test antidrog

Cântăreața a fost controlată și supusă unui test antidrog.

”A fost greșeala mea și au spus că am luat statul britanic, cum ar fi că nu i-am acordat atenție. Și pentru asta mi-au făcut dosar, m-au luat la controale. M-am speriat atât de tare. telefonul verificat, mi-au făcut test de droguri”, a declarat Ramona, în exclusivitate la Antena Stars.

A stat izolată 24 de ore

Ramona a mărturisit că episodul de pe aeroportul din Londra a speriat-o. Ea ajunsese acolo pentru a participa la un eveniment muzical, însă nu și-a mai putut onora promisiunea de a cânta. Aceasta a petrecut 24 de ore complet izolată, fără să primească niciun răspuns la întrebările pe care le punea cu privire la arestarea sa.

Cel care i-a fost alături în timpul acelor ore de panică a fost Dan Bursuc. Ramona de la Clejani a despus documentele din nou, pentru care era acuzată, iar într-un final după ore bune petrecute în arest a fost eliberată.