Florin Salam a recunoscut că în curând va face nunta cu Roxana Dobre, cea care i-a dăruit 3 copii. „Ani de zile, n-am dormit nici o noapte. Îmi aduc aminte, când am făcut nunta prima dată… eu am plecat de la o petrecere din București, direct în Turcia, acolo unde am făcut eu nunta.

Am terminat nunta și am venit înapoi la Giurgiu, la o altă nuntă, unde aveam de cântat. Eu n-am avut lună de miere, știam eu ce însemană asta? În viața mea n-am știut ce înseamnă lună de miere, acum aud și eu pe la alții…”, a povestit Florin Salam la podcastul lui Damian Drăghici.

Florin Salam a explicat că are în plan să facă și a doua nuntă, cu Roxana Dobre, cea cu care are trei copii. El a spus că evenimentul va avea loc tot peste hotare. „Sunt cu Roxana, cu care am trei copii. Dacă de data asta îmi fac o nuntă, că tot în străinătate o să fac… de acolo nu mai plec a doua zi la cântare”, a mai spus Florin Salam.

Legătura dintre Florin Salam și protestele anti-mască

Care este legătura dintre Florin Salam și protestele anti-mască? Protestatarii prezenți la mitingul de duminică au avut parte de o prezență neașteptată, chiar dacă Nelu Stoian și-a pierdut viața din cauza infecției cu noul coronavirus.

Dani, fiul lui Florin Salam, a fost prezent, duminică seara, la mitingul din Capitală. Acesta a făcut un scurt live pe Facebook, în care pot fi auziți oamenii care strigau „Libertate”, „Ieșiti în stradă”, transmite wowbiz.ro

Acest lucru s-a întâmplat după ce Nelu Stoian, fratele lui Florin Salam, și-a pierdut viața din cauza infecției cu noul coronavirusului. Astfel, nepotul acestuia, Dani, a mers la proteste pentru a se împotrivi măsurilor luate de autoritățile române pentru combatarea pandemiei.