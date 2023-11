O șansă la educație pentru copiii defavorizați: Catena susține și în acest an Festivalul Brazilor de Crăciun (P)

Devenit un reper al acțiunilor de caritate din România, Festivalul Brazilor de Crăciun, eveniment organizat de Salvați Copiii România și susținut an de an de Catena, va avea loc anul acesta pe 8 decembrie. Având ca scop susținerea accesului egal la educație de calitate pentru copiii din medii socio-economice vulnerabile, Festivalul Brazilor de Crăciun este un eveniment unic de strângere de fonduri, care reușește să adune laolaltă creatori de renume și companii importante care activează în România, sub egida solidarității și generozității.