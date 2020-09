Federaţia Rusă de Atletism (RUSAF) a obţinut, sâmbătă, o amânare de încă cinci luni, până la 1 martie 2021, pentru a prezenta un plan de reformă fiind în continuare sub ameninţarea excluderii din cadrul Federaţiei internaţionale (World Athletics/WA) şi a interdicţiei de participare a sportivilor săi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, scrie AFP.

Din cauza unui vast scandal de dopaj şi corupţie, RUSAF a fost suspendată din WA din 13 noiembrie 2015.

După ce a furnizat documente false în vara anului 2018 pentru a evita suspendarea lui Danil Lisenko (vicecampion mondial la săritura în înălţime în 2017) ca urmare a încălcării obligaţiilor sale de localizare pentru controalele antidoping inopinate, RUSAF ar putea fi exclusă din WA care a „îngheţat” procesul de reintegrare.

Aşa cum se ştie, în august RUSAF a achitat amenda de 6,31 milioane de dolari, una dintre cele trei condiţii pentru a rămâne membru WA.

Federaţia Rusă de Atletism nu are know-how şi resurse pentru a prezenta planul la timp

Cu toate acestea, RUSAF trebuie să prezinte şi un plan de reformă pentru a respecta cerinţele de „toleranţă zero la dopaj” şi a deveni „din nou un aliat de încredere în lupta pentru sportul curat”, explică WA, potrivit Agerpres.

„Termenul iniţial era până la 30 septembrie, dar Grupul de lucru responsabil cu evaluarea progresului Rusiei a constatat că RUSAF nu se poate încadra în această limită. Iar asta nu din rea-voinţă, ci din lipsa know-how-ului şi a resurselor. RUSAF nu are în prezent un Consiliu de Administraţie, nu are o conducere şi beneficiază de puţini angajaţi. De aceea am prelungit termenul până la 1 martie 2021”, menţionează un comunicat al WA.

O eventuală excludere, care ar trebui aprobată de congresul World Athletics, ar duce la suspendarea atleţilor ruşi din competiţiile internaţionale, inclusiv a celor care au putut concura până acum sub drapel neutru.