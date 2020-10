Fără sărbători de Crăciun? Această ipoteză luată în calcul de către autorități privind restricționarea sărbătorilor dedicate Crăciunului, a determinat Patriarhia Română să reacționeze dur. Într-o declarație dată la Antena 3, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a apreciat ca fiind „total deplasat” să facă așa ceva.

„A vorbi de anularea sarbatorii de Craciun mi se pare total deplasat in acest moment. Stiu ca inainte e vorba de un eveniment care antreneaza atentia intregii tari (alegerile parlamentare, n.red.). Sper sa nu se introduca in discutie o dubla masura. Nu cred ca e potrivit si nici corect sa vorbim in cheie sumbra de sarbatorile de iarna”, a declarat Vasile Bănescu.

Șeful DSU, Raed Arafat, a susține că perioada Sărbătorilor de iarnă va fi una cu restricții impuse de lupta împotriva Covid-19. Această decizie a fost luată în contextul în care el susține că oamenilor le va fi imposibil să petreacă Sărbătorile așa cum o făceau în anii trecuți. Totodată, el a subliniat faptul că românii trebuie să fie optimiști și să se adapteze perioadelor care vor urma pentru a fi cu un pas înaintea virusului.

„Despre sărbătorile de iarnă… este încă o perioadă care va trebui să fie adaptată acestui virus. Știu că atunci o să avem din nou foarte mulți oameni care o să vrea să sărbătorească sărbătorile de iarnă ca și cum nu ar fi fost virusul și nu este nicio problemă. Din păcate acest lucru va fi imposibil.