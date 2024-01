Ligia Deca a vorbit despre solicitarea elevilor de a se desființa intrările separate pentru profesori. Ministrul Educației a spus că fiecare școală în parte ar trebui să decidă în această privință.

Oficialul a punctat că în România, din punct de vedere al infrastructurii, există mai multe situații.

Ministrul Educației apreciază că „respectul pentru cadrul didactic se rezumă prin intrarea separată”.

Consiliul Național al Elevilor cere intrărilor separate pentru profesori în școli.

Dacă autoritățile publice locale depun eforturi pentru a accesa fondurile disponibile, ministrul Educației, Ligia Deca, este încrezătoare că în acest an se va rezolva problema școlilor care dispun de grupuri sanitare în curte.

„Anul acesta avem alocate fonduri în bugetul Ministerului Educației de aproximativ 30 de milioane de lei, ceea ce acoperă în mare masură cele sub 200 de unități de învățământ care au grupul sanitar în curte. Vorbim despre un procent de sub 10% față de ce aveam acum câțiva ani”, a declarat aceasta marți, pe 16 ianuarie, la Pitești.

Ligia Deca a precizat că anual, procentul școlilor cu grup sanitar în curte a scăzut.

„Progresul a fost unul constant, în fiecare an a scăzut semnificativ. Ne aflăm acum la sub 10% față de ce aveam în 20218-2019. Dacă autoritățile publice locale se mobilizează pentru a accesa acești bani eu cred că în acest an vom rezolva problema școlilor cu grup sanitar în curte. Nu putem să facem noi aceste lucrări pentru a aduce grupuri sanitare în incinta școlilor”, a încheiat ministrul Educației.