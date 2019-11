Viorica Dăncilă a mers, miercuri seară, la Televiziunea Română, la emisiunea „România9”. Acolo, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale i-a povestit moderatorului Ionuţ Cristache despre o convorbire telefonică pe care a purtat-o cu cancelarul german, Angela Merkel, şi cum a rezistat presiunilor acesteia pe tema gazoductului Nord Stream 2.

„Angela Merkel mi-a cerut să fiu mai flexibilă în ceea ce privește Nord Stream 2. I-am explicat, mi-a vorbit foarte frumos. I-am spus că nu pot fi de acord cu opinia sa, pentru că opinia țării mele și a partenerului strategic este alta.

Am apreciat-o foarte mult. A ținut cu ceea ce era bun pentru țara domniei sale. Eu, ca prim-ministru, am ținut cu țara mea. Asta a făcut ca respectul reciproc să fie mult mai mare. De ce nu a vorbit președintele cu Angela Merkel?

La fel am făcut și în Parlamentul European, la Strasbourg. Toţi credeau ca voi fi umilă, că voi sta cu capul plecat. Am spus că nu am venit să dau socoteală, ci să îmi reprezint țara”, a explicat Viorica Dăncilă.

Te-ar putea interesa și: