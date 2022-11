S-a aflat cu ce își ocupă Viorica Dăncilă timpul de când a dispărut de pe scena politică. Pe lângă activitatea personală, fostul premier se ocupă cu activitatea de partid.

„Lucrez la o firmă privată manager pentru proiecte în domeniu de expertiză pe care l-am avut ca și inginer, dar având în vedere și activitatea, expertiză pe care am avut-o atât ca parlamentar 9 ani de zile, dar și ca premier al României. E firmă românească”, a povestit Viorică Dăncilă în podcastului lui Ionuț Cristache de pe canalul de YouTube al EVZ Capital.

După ce ai fost premier este greu pentru unii să accepte că ți-ai găsit un serviciu

Întrebată de cunoscutul jurnalist cum iese un politician din vârful statului în afara sistemului, Dăncilă a oferit un răspuns tranșant. Ea a ținut să arate că în toate țările civilizate un fost premier, un fost ministru este folosit pentru expertiza și experiența pe care o are în domeniile de competență. În România, a arătat ea, este altfel.

„După cum știți după ce ai fost premier este greu pentru unii să accepte că ți-ai găsit un serviciu. Ar trebui să stai acasă să nu mai faci nimic. Pentru că totul se reduce la politică, la mesaj politic și mai puțin la ceea ce este bine pentru România. Eu trebuie să spun că înainte de a face politică, nu am ca mulți alții ca și meserie politica, pentru că politica nu e o meserie”, a spus fostul premier.

Ea a spus că a fost inginer, deci a avut dinainte o experiență în domeniul în care s-a pregătit.

„Și după experiența de 9 ani de zile la Bruxelles, o experiență foarte importantă pentru România, având în vedere provocările care există la nivel european, dar și fondurile pe care le putem lua de la nivel european”, a arătat Dăncilă.

Adevărul despre funcția de la BNR

Chestionată pe marginea funcției deținute la BNR, ea a ținut să arate că aici a lucrat la serviciul pentru economie sustenabilă, pentru economie durabilă, pentru economie energie verde.

„Deci un domeniu pe care îl știam foarte bine și în care aveam în vedere mai multe directive, regulamente date de Bruxelles și implementarea, armonizarea în Legislație românească. Am avut o discuție cu domnul Isărescu, dar am participat la concurs.

Am intrat prin concurs. Am participat la interviu. Au fost (candidați), dar pe alte paliere. Am mers la interviu pentru că așa cum fac toți ceilalți, a trebuit să procedez și eu. Nici nu mai aveam nevoie de așa ceva( de ajutorul sistemului). Dar să știți că după ce nu am mai fost premier, au fost foarte puțini cei care au vrut să mai discute”, a continuat ea.

Dăncilă a ținut să arate că a avut contract pe termen nelimitat și că nu a fost vorba doar de un loc pe care îl ocupa în BNR.

„Chiar am avut activitate și chiar m-am implicat”, a spus ea.

Informații cheie despre Partidul Națiune Oameni Împreună

Fostul premier a explicat și motivul pentru care a plecat. Potrivit lui Dăncilă, în cadrul BNR există această regulă că nu ai voie să faci politică. În clipa în care a decis să se alăture unui partid în care are multă încredere și a candidat pentru funcția de președinte, s-a aflat într-o stare de incompatibilitate cu postul de la BNR.

Despre formațiunea politică la care a făcut referire, respectiv la Partidul Națiune Oameni Împreună, Dăncilă a ținut să ofere detalii importate.

„Este un partid care a fost făcut de oameni care nu au mai făcut politică, dar care au înțeles că politic actuală nu este cea care să corespundă cerințelor populației. Să știți că în momentul în care m-am dus la banca am decis să nu mai fac politică, să nu mă mai implic în politică și să-mi văd de activitatea mea. Am văzut totuși că România merge într-o direcție greșită. Pe zi ce trece oamenii sunt din ce în ce mai disperați, că economia României se prăbușește, că niciun domeniu de activitate nu merge în direcția bună și în același timp am văzut oameni din cadrul partidului care au văzut altfel de a face politică, o politică bazată pe proiecte, pe soluții care să corespundă, care să răspundă provocărilor”, a punctat fostul premier.

Cei care conduc România nu sunt interesați de niciun fel de soluții

Despre Partidul Națiune Oameni Împreună a mai ținut să arate că este o formațiune care a venit cu soluții.

„Nu este niciun fel de marotă pentru că dacă vă uitați de la congresul acestui partid din 12 aprilie și până în prezent nu ați văzut partidul Națiune Oameni Împreună cu un atac la o persoană, cu un atac la un partid politic. Am ieșit, activăm foarte bine în mediul online. Noi am venit cu soluții, dar din păcate cei care conduc România nu sunt interesați de niciun fel de soluții chiar dacă vin de la un alt partid politic sau chiar dacă vin de la persoane care au experiență într-un alt domeniu”, a punctat Dăncilă.