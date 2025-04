Robert Anghel, Director General Adjunct Business (CBO) la Salt Bank, a fost prezent joi, 10 aprilie, în cadrul podcastului „Picătura de Business”, moderat de redactorul-șef al Revistei Capital Sorin Andreiana. Ediția integrală poate fi urmărită pe pagina de YouTube „HAI România”.

Experiența Salt Bank

În esență, Salt Bank este o bancă care operează exclusiv online. Se elimină astfel necesitatea sucursalelor fizice. Iar abordarea digitală aduce cu sine numeroase avantaje. Și totul începe de la procesul de deschidere a unui cont, care se realizează rapid și integral prin intermediul aplicației mobile. De asemenea, interfața aplicației este una intuitivă și ușor de utilizat. Echipa Salt Bank a conceput-o astfel pentru a simplifica gestionarea finanțelor personale.

El explică apoi cum se diferențiază neobank-ul de alte servicii similare.

„Menționez aici viteza. Noi am avut în acest an o actualizare pe partea aceasta aproape în fiecare zi, ceea ce nu s-a mai întâlnit în banking. Apoi, am lansat pentru utilizatori aproape în fiecare lună un program mare. Iar cu fiecare campanie lansată, numărul de clienți noi se dublează, poate chiar mai mult, față de o zi obișnuită, când, în medie, avem între 1000 și 1500 de clienți noi pe zi”, mai spune apoi CBO Salt Bank.