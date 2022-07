Ministrul Muncii, Marius Budăi, a fost invitat în emisiunea lui Ionuț Cristache de la Evz Capital. Cu această ocazie, ministrul a vorbit despre pensiile speciale, dar și despre reforma pensiilor.

El susține că termenul de pensii speciale nu există în realitate în legislația din România și că a fost folosit intens de mai multe partide politice, în special în campania electorală. Nici măcar Comisia Europeană nu înțelege ce sunt, de fapt, aceste pensii speciale, a mai punctat ministrul.

„Eu nu acuz, prezint doar niște date pe care le-am găsit. În jalonul cu reforma pensiilor se scrie foarte clar reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale. Noi putem folosi acest termen din punct de vedere al comunicării publice, dar din punct de vedere juridic, acest termen ”pensii speciale” nu există și a fost intens folosit de unele partide politice, inclusiv în campania electorală.

Avem și noi un coleg în alianță acuma care în 30 de zile desființa pensiile speciale. Mergând pe firul logic al lucrurilor, Comisia Europeană ne spune în felul următor: pensii speciale, noi nu știm care sunt alea. Am căutat în legislația voastră și nu am găsit”, a spus Marius Budăi.

Ministrul Muncii a explicat că în realitate, pensiile speciale sunt cele care nu sunt pe contributivitate. Referitor la pensiile din Apărare, acesta susține că este ”impropriu” să fie băgate într-un procent de 9,4%, având în vedere plata acestora.

Adevărul despre pensiile speciale

„Dacă stăm să ne uităm la pensii speciale, sunt toate care nu sunt pe contributivitate. Acum, cu pensiile din Apărare, alea nu sunt pensii speciale, sunt pensii militare de stat, MAI, MApN. Este impropriu să bagi pensiile militarilor într-un procent de 9,4 când ele sunt plătite dintr-un procent de 2%”, a mai explicat Budăi.

Ministrul Muncii a mai vorbit și despre anul 2070, cuprins în PNRR, precizând că a fost întrebat de Comisia Europeană despre acest punct și că nu a știut ce să zică.

Ulterior, când s-a întors în România, colegii de la Minister i-ar fi spus că nu ar fi existat astfel de mențiuni în documentul redactat.

Ministrul a mai explicat și ce prevăd PNRR-urile altor țări, printre care și Franța, care a decis că va face o reformă a pensiilor doar atunci când condițiile vor permite acest lucru.

Marius Budăi, despre PNRR-urile țărilor europene

„Comisia ne întreabă dar de ce până în 2070. Am fost nevoit să pun capul jos. Ulterior, de vreo două luni de zile lucrez împreună cu mai mulți domni ambasadori din UE, dar și cu mai mulți atașați de la Ministerul Muncii și am studiat mai multe PNRR-uri din Uniunea Europeană.

Nu am găsit nicăieri nici măcar un procent. În PNRR-ul Franței știți ce scrie? Vom face reforma pensiilor așa cum este făcută, dar știți când? Atunci când condițiile o vor permite.

Am discutat cu Comisia Europeană, nu am știut să răspund la 2070 și le-am cerut colegilor să îmi arate ceva, să văd și eu argumentul 9,4 și argumentul 2070. Colegii au spus: domnule ministru nu am trimis așa ceva. Nu există niciun document în care să se vorbească despre acest procent, deci s-a trecut din burtă”, a mai spus Marius Budăi.