EXCLUSIV! Sorin Grindeanu dezbate situația infrastructurii de transport la EVZ Play: Noi nu am reușit să cheltuim banii europeni

Așadar, ministrul Transporturilor a spus în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al EVZ Capital că statul român a rămas cu „o datorie imensă față” de cetățeanul român. Cu privire la situația infrastructurii de transport din țara noastră, Sorin Grindeanu subliniază că autoritățile nu au reușit să cheltuie banii europeni puși la dispoziție în diversele exerciții bugetare.

„Statul român a rămas cu o datorie imensă față de cetățeanul român în toți acești 30 de ani sau 15 ani, de când am intrat în Uniunea Europeană. (…) Moduri în care putem evalua ce s-a întâmplat și de ce n-am ajuns să dezvoltăm această infrastructură de transport. În primul rând, noi nu am reușit să cheltuim banii europeni puși la dispoziție în diversele exerciții bugetare, de când am intrat în UE, adică din 2007.

Asta o știe toată lumea, se poate verifica. Acum ne aflăm în exercițiul bugetar 2014-2020, unde se aplică acea regulă de n + 3. Poți să te duci până la sfârșitul anului 2023. (…) Este pentru prima dată când vom reuși să terminăm mai repede banii europeni. (…) România va rămâne cu bani necheltuiți pe acest exercițiu bugetar de care vorbeam, dar pe infrastructură, pe ceea ce este responsabil Ministerul Transporturilor, undeva în mai-iunie anul viitor, vom cheltuii toți banii. De ce? Am semnat în acest luni foarte multe contracte, foarte multe proiecte, fie că vorbim de CFR, fie că vorbim de rutier. Aceste contracte încep să se deruleze”, a explicat Sorin Grindeanu la EVZ Play.

Ne aflăm la intersecția a trei mari surse de finanțare

De asemenea, ministrul Transporturilor a explicat că România se află „la intersecția a trei mari surse de finanțare”.

„Vă dădeam la începutul emisiunii un exemplu: lotul 1 Ploiești-Buzău, prima bucată spre Pașcani, pe A7. Există finanțări europene în acest moment și ne aflăm cumva la intersecția a trei mari surse de finanțare, de fonduri europene: exercițiul bugetar de care vă aminteam, viitorul exercițiu bugetar și PNRR.

Toate aceste trei mari surse de finanțare ne obligă să facem infrastructură în România. Am semnat de la începutul anului, până la 1 august, contracte pe CFR, pe rutier, inclusiv pe zona aero, în valoare de aproape 5 miliarde de euro. (…) Mai vreau să spun ceva și cred că merită a fi subliniat. Cel mai bun an când s-au semnat contracte în România, ca sumă, maximul a fost 1,7 miliarde, într-un an. Până la sfârșitul anului, ținta este să mă duc peste 8 miliarde, astfel încât să asigur front de lucru și să se intre efectiv în execuție. Nu poți să construiești autostrăzi în România dacă nu ai contracte, dacă nu ai parteneri, companii, cu care să faci aceste lucrări: linii de cale ferată, autostrăzi sau modernizări de aeroporturi”, a completat Sorin Grindeanu.