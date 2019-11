Eduard Hellvig este absolvent al Facultatății de Științe Politice și Administrație Publică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Chiar în anul în care și-a finalizat studiile, 1997, el a reușit să-și ia și licența de broker al Bursei de Valori București. În timpul facultății, acesta a ocupat poziția de director de programe al Institutului de Analiză Politică din Cluj și a participat la mai multe cursuri de profil în SUA.

În anul 2006 a absolvit și Colegiul Național de Apărare al Universității Naționale de Apărare „Carol I” și SES Centrul European de Studii de Securitate “George Marshall”, iar în 2009 a devenit doctor în Științe Politice al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București (SNSPA).

În anul 2008 s-a înscris în PNL, dar și până atunci a deținut funcții politice importante. El a fost deputat, eurodeputat și ministru în mai multe guverne, dar și consilier al unor nume importante, printre care și Mugur Isărescu sau Crin Antonescu.

Pe scurt, actualul director al SRI are un CV extrem de bogat și relații puternice atât la nivel național, cât și internațional. Puțini știu, însă că unul dintre cei mai puternici oameni din România are și o slăbiciune, care îl face foarte uman. Conform surselor Capital, Eduard Hellvig este sensibil când vine vorba de necuvântătoare și are grijă ca dacă acestea ajung în preajma lui să primească cele necesare. Mai multe pisici și câini și-au găsit un loc cald lângă directorul SRI, ceea ce arată încă o dată că oamenii inteligenți sunt iubitori de animale.

Deși în România nu există o astfel de bază de date, în SUA FBI are o listă cu copiii despre care au aflat că au torturat animale, întrucât se consideră că aceștia au potențial criminal, odată deveniți adulți.

Într-o țară care nu are nicio politică coerentă atunci când vine vorba suferința necuvântătoarelor și abandonul lor, ne bucurăm să aflăm că în fruntea celei mai puternice instituții din România se află un om.

Te-ar putea interesa și: