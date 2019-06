City Insurance, cea mai mare firmă de asigurări din România, se află în relații tensionate cu corespondetul său care se ocupă de daunele din afara țării, au arătat, pentru Capital, surse din piață și din zona reglementării.

Mai clar, City ar avea întârzieri la plată de circa 20 de milioane de euro, potrivit celor susținute de compania germană Dekra, corespondentul său din străinătate. Aceste informații ar fi fost transmise de către Dekra autorităților din România și organizațiilor pieței, potrivit surselor noastre. Suma este destul de importantă și reprezintă aproximativ 10% din totalul daunelor plătite de City Insurance în 2018. Dekra plătește pentru City daunele provocate în afara țării de românii cu mașini înamtriculate în țară și asigurate RCA la City. Ulterior, nemții trebuie să își recupereze banii de la firma din România. De menționat că dificultățile la plata daunelor din afara țării au fost printre primele semne apărute și în cazurile Astra și Carpatica, firme care au ajuns, până la urmă, în faliment. City Insurance îndeplinește, în acest moment, potrivit ASF, toți parametrii de solvabilitate și lichiditate.

Totuși, City este o companie care a obișnuit deja piața cu rezolvări de ultim moment ale problemelor pe care le are. În 2016, de exemplu, când a fost pusă sub plan de redresare pentru că nu îndeplinea cerințele de solvabilitate, a rezolvat problema pe ultima sută de metri prin cooptarea unui investitor elvețian (membru în consiliile de administrație a sute de companii din întreaga lume) care nici nu a apucat să se regăsească printre acționarii City. City a arătat atunci și că deține mecanisme prin care să își majoreze capitalul social.

Chiar și în relația cu Dekra, City a mai acumulat datorii pe care, ulterior, le-a plătit eșalonat. În situația de acum, City Insurance susține, de exemplu, că nu primește documentația completă de la Dekra pentru a putea face plățile. Totuși, conform informațiilor Capital, compania de asigurări plătește aproape automat atunci când nemții ajung să apeleze la sistemul Carte Verde, adică la garanția Biroului Asigurătorilor Auto din România.

Până acum nu există o rezoluție clară în acest sens nici din partea Autorității de Supraveghere Financiară și nici din partea Biroului Asigurătorilor Auto din România (BAAR), instituția care reprezintă piața de profil și care gestionează fondul carte verde, din care ar trebui să își ia banii Dekra în caz că City nu va mai ajunge să plătească. Mai mult, conform ultimelor evaluări ale ASF, City se află în parametrii legali de solvabilitate și lichiditate.

Asirom nu scapă de blestemul daunelor și intră și în vizorul ANAF pentru că ar scoate banii din țară

Controlată, potrivit informațiilor oficiale, de către Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Năstase, City Insurance este o companie românească, însă problemele se pare că nu ocolesc nici firmele din marile grupuri prezente pe piața locală.

Asirom, membră a VIG (cel mai mare acționar din piața locală, care controlează și Omniasig și BCR Asigurări de Viață) a fost amendată cu 50.000 de lei de către ASF, care a făcut și o sesizare către ANAF. Amenda s-a aplicat pentru întârzieri în gestionarea a 74 de dosare de daună în timp ce sesizarea vizează nereguli cu prețuri de transfer. Este pentru a doua oară în ultimii trei ani când Asirom este amendată din acest motiv și pare că nu reușete să rezolve problema cu gestionarea daunelor, în ciuda faptului că susține că a automatizat sistemele și că a angajat mai mulți specialiști în domeniu.

Prețurile de transfer reprezintă o metodă folosită de absolut toate multinaționalele în întreaga lume și este una dintre marile probleme ale autorităților de peste tot, în încercarea lor de a colecta mai multe taxe. În România au fost voci care au vorbit despre faptul că multinaționalele scot anual până la 7 miliarde de euro prin prețuri de transfer, însă o analiză clară nu a fost niciodată realizată. Practic, multinaționalele își plimbă banii dintr-o țară în alta pentru a se eficientiza fiscal.

Cumpără, de exemplu, consultanță de la o firmă din grup dintr-o țară unde taxele sunt mai mici ca în România și evită, astfel, să plătească taxe mai mari, aici. Dacă prețurile plătite pentru ora de consultanță sunt semnificativ mai mari decât cele cerute în mod uzual, atunci ANAF poate interveni să amendeze multinaționala și să solicite recuperarea prejudiciului. Problema apare la stabilirea prețurilor „normale”, iar ANAF a făcut eforturi pentru a calcula astfel de plafoane abia în ultimii ani.

În cazul Asirom ar fi vorba despre relația pe care o are cu Claim Expert, o firmă a grupului VIG, înregistrată în Austria, pe care Asirom o plătește pentru a o ajuta la gestionarea dosarelor de daună. Un control al ASF ar fi constatat că sumele plătite de Asirom pe fiecare dosar sunt semnficativ mai mari decât cele cerute pe piață de alți specialiști în daune. Acesta este și motivul pentru care a fost sesizat ANAF, care în cadrul direcției mari conribuabili are și un sector sepcializat în prețuri de transfer.

Asirom are în jur de 1 milioan de clienți, dar a redus mult din portofoliul RCA, în timp ce City Insurance are peste 3 milioane de clienți, aproape toți cu asigurări RCA. În România sunt aproximativ 6 milioane de șoferi de diverse categorii și circa 8 milioane de vehicule care ar trebui să aibă RCA.

Te-ar putea interesa și: