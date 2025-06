Începând cu 1 iulie 2025, prețurile polițelor RCA vor fi din nou stabilite liber de către companiile de asigurări. Decizia a fost confirmată de Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF responsabil cu piața asigurărilor, care a explicat și care sunt argumentele din spatele acestei hotărâri și ce urmează pentru șoferi și firmele de asigurări.

Potrivit lui Mititelu, ASF a realizat o analiză detaliată asupra pieței RCA și a ajuns la concluzia că nu mai sunt motive care să justifice menținerea plafonării. Acesta a susținut că dezechilibrele care au determinat adoptarea măsurii în trecut nu mai sunt prezente, iar piața funcționează acum în parametri normali, atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește gradul de protecție oferit consumatorilor.

Iar în urma aceste analize am concluzionat faptul că nu mai sunt înregistrate acele situații care conduceau la un dezechilibru în piața RCA și care puteam să pună la risc atât consumatorii, dar, în anumită măsură, chiar și companiile de asigurări și alți intermedieri în asigurări și prin urmare decizia luată este de a nu propune o continuare a aplicării acestui mecanism.

„Astăzi am avut în cadrul ședinței Consiliului ASF o analiză privind situația pieței de asigurări RCA, cu o referire concretă la aplicarea prevederilor hotărâri de Guvern din 2023 privind stabilitatea tarifelor de prime maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurări.

În timpul plafonării, asigurătorii și-au îmbunătățit performanțele financiare, rezultatele tehnice au devenit pozitive, iar gradul de acoperire în asigurare a crescut. De asemenea, s-a înregistrat o scădere a gradului de concentrare pe piață și o funcționare corectă a mecanismului destinat asiguraților cu risc ridicat.

Vicepreședintele ASF a menționat că reliberalizarea tarifelor nu ar trebui să conducă la scumpiri majore. Fiecare companie de asigurări își va recalibra prețurile în funcție de datele proprii și actualizările necesare. Trei dintre firmele de pe piață ar putea chiar să mențină tarifele actuale, întrucât le-au stabilit recent pe baza unor date actualizate. Pe de altă parte, alte șase companii care nu au mai făcut actualizări din 2022 vor fi nevoite să-și revizuiască ofertele.

Mititelu a subliniat că este normal să apară anumite ajustări, mai ales în contextul inflației și al creșterii valorii medii a daunelor. Totuși, a exclus posibilitatea unor „salturi spectaculoase” ale tarifelor, subliniind că evoluția va fi diferențiată în funcție de segmentul de piață și profilul clientului.

Oficialul ASF a atras atenția asupra faptului că piața RCA este extrem de segmentată, existând aproape 300 de categorii distincte de asigurați, în funcție de criterii precum vârsta, tipul vehiculului sau istoricul de daune. Prin urmare, ajustările de preț vor varia semnificativ între segmente. Unele categorii ar putea vedea scăderi de tarife, în timp ce altele vor suporta creșteri modice.

El a insistat că revizuirea tarifelor va fi realizată cu responsabilitate, iar diferențele între companii vor reflecta nivelul individual de risc și strategia fiecărei firme de asigurări. În plus, conduita jucătorilor din piață s-a îmbunătățit semnificativ, ceea ce limitează riscul unor abuzuri în stabilirea prețurilor.

„Ceea ce este foarte important de reținut este că în perioada aceasta în care a fost aplicat acest mecanism de control al prețurilor, mecanismul s-a dovedit a fi unul foarte flexibil, dar, mai mult decât atât, s-a dovedit a fi și unul eficient, pentru că în final ceea ce am putut constata este că societățile de asigurări ce oferă produsul RCA și-au îmbunătățit situația financiară, performanța financiară, rezultatul tehnic la această clasă de risc în care este și produsul RCA s-a îmbunătățit, fiind în zona unui rezultat pozitiv.

De asemenea, am văzut o creștere a gradului de cuprindere în asigurare. Am constatat de asemenea și o ușoară scădere a gradului de concentrare pe piață RCA și am văzut funcționând corespunzător mecanismul asiguratului cu risc ridicat. Ei bine, toate acestea ne îndreptățesc să afirmăm că în acestă perioadă, în acest moment, piața RCA este o piață stabilă ce operează în parametrii financiari corespunzători, atingându-se astfel obiectivul pe care îl avem de a avea o piață stabilă financiar și oferind totodată un grad corespunzător de protecție a consumatorului. Aceasta este imaginea de ansamblu”, a detaliat vicepreședintele ASF.