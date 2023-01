Anca Alexandrescu a fost omul de nădejde și de comunicare al șefilor PSD și a fost omul din umbra premierului Viorica Dăncilă, în perioada în care Liviu Dragnea era șeful PSD. În prezent este jurnalistul care aduce seară de seară dezvăluiri din culisele statului paralel, pe care l-a cunoscut îndeaproape.

Anca Alexandrescu: M-am dus cu tupeu la Năstase

„La un moment dat se săturaseră de mine și m-au mutat la Camera Deputaților. Că așa am ajuns să lucrez la PSD. La PDSR de fapt.

Mă rog, Năstase era disperat, nu ştia cum să facă, îl suna pe taică-miu și spunea: „Domnule fă ceva cu ea”. Taică-miu îi spunea că nu are nicio influență asupra mea. Într-un final, tot încercau să mă aducă pe calea cea bună ziceau ei și Cristoiu a lansat o provocare. Eu plecam cu Năstase, pleca și în calitate de lider PSD, pleca prin țară, în diverse locuri. Și zice uite, pleacă la Vrancea și du-te și spune-i așa lui Năstase: Dacă îl convingi să mergi cu el acasă la mama mea la Găgești, te las să faci un interviu de o pagină în Evenimentul Zilei. El nici nu visa așa ceva.

Și m-am dus cu tupeu la Năstase, îți dai seama, șansele erau zero și Năstase zice da. Și l-am dus acasă la mama lui Cristoiu, la dus. Ne-am dus special acolo, a urcat pe jos că nu se putea urca cu mașina până la mama lui Cristoiu, Cristoiu nefiind acolo și cu poze, cu frumos, cu reportaj, am făcut după aia o pagină de interviu cu Năstase. Am fost cu tot alaiul.

Cristoiu voia mai degrabă să vadă Năstase care sunt condițiile. Cred că asta a fost de fapt miza atunci. Nu se putea ajungea cu mașina, ulterior lucrurile au mai evoluat în zonă. Am făcut o pagină de interviu, dar pe drumul de întoarcere de la Vrancea la București, în trenul cu care veneam mai era și Viorel Hrebenciuc, nu mai știu cine era atunci, cred că Miron Mitrea mai era și omul datorită căruia am ajuns în echipa Realității.

Și Hrebenciuc îi spune domnului Năstase, mie îmi place de Anca, are tupeu, e obraznică, chiar dacă ne enervează uneori, cred că ar fi o schimbare de imagine bună pentru PDSR-ul la vremea respectivă. Eram mult prea tânără.”, a povestit Anca Alexandrescu, în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al HAI România!

Dezvăluiri din culisele puterii

„Te fascina la tinerețe aerul ală de mister al puterii? Chiar ați fost într-o competiție până la un punct?”, a întrebat Ionuţ Cristache.

„Nu neapărat, nu am gândit-o în termenii ăștia. Pentru mine a fost o provocare permanentă să-i demonstrez lui tata că pot. A fost așa. Tata, care se învârtea în lumea asta, a și fost la un moment dat după aceea, săracul, la un moment dat se oftica că eu am pașaport diplomatic și el n-are.

Da, într-o competiție care eu când am tras linia mi-a dat cu plus deși eu la momentele respective îmi dădea cu minus pentru că am considerat că așa cum alți părinți au făcut pentru copii lor mai multe, mă așteptam ca tata să facă, să mă trimită și pe mine la școli scumpe, dar nu, tot timpul îmi spunea: Nu, tu trebuie să muncești mai mult decât ceilalți să dovedești că poți pentru că eu s-ar putea mâine să nu mai fiu și trebuie să înveți să te descurci singură. Îți dai seama că nu îmi convenea, strângeam din dinți, adică cum, uite-l pe ăla, îl vedeam pe ăla.”, a mai spus Anca Alexandrescu la „România lui Cristache”.