EXCLUSIV Unde începe și unde se termină protecția statului paralel? Anca Alexandrescu: Venea plicul de la SRI cu verificarea (VIDEO)

În ediția de joi, 19 ianuarie, a podcastului ”România lui Cristache” de pe canalul de YouTube HAI România!, jurnalistul Ionuț Cristache a avut-o drept invitat de Anca Alexandrescu.

Printre numeroasele subiecte abordare, Anca Alexandrescu a vorbit și despre statul paralele.

Întrebată cu privire la ceea ce reține din execuția lui Adrian Năstase, Anca Alexandrescu a precizat că ”toți au avut aceeași problemă. S-a creat o putere paralelă a statului, formată din oameni de afaceri care erau apropiați personajelor de la putere care făceau bani. Și asta s-a transmis din Guvern în Guvern ca să zic așa”.

Jurnalista a mai spus că ”îi spuneam mai mult de atât că are și pe la el pe la cabinet că oameni care iau șpăgi din retrocedări și… s-a întâmplat. I-am spus atunci”.

Întrebată de către Ionuț Cristache cu privire la reacția lui Adrian Năstase cât îi spunea despre aceste aspecte, ea a precizat că i s-a răspuns că este tânără și că nu știe despre ce este vorba.

Lupta dintre jurnalistul Anca Alexandrescu și consultantul politic Anca Alexandrescu

Întrebată dacă nu a fost niciodată o luptă între jurnalistul Anca Alexandrescu și consultantul politic Anca Alexandrescu, aceasta a precizat că ”Cât am lucrat acolo am încercat să îndrept niște lucruri, adică spunând și făcând niște lucruri împreună cu alți oameni. Pentru că au fost foarte multe exemple de oameni care au lucrat foarte bine cu Mihnea Constantinescu, Dumnezeu să-l odihnească. Am făcut echipă extraordinară cu el. Și împreună cu el reușeam să oprim foarte multe lucruri. Am considerat în momentul în care am trecut în partea cealaltă că pot să opresc niște lucruri pe care le-am făcut și în timpul lui Ponta, și în timpul lui Dragnea și al lui Dăncilă”.

Modalitatea prin care unii oameni ajung la vârful puterii

Jurnalistul Ionuț Cristache a mai întrebat-o pe Anca Alexandrescu cum ajung afaceriștii dubioși la vârful puterii.

”Păi poate că sunt unii dintre ei infiltrați chiar de instituții. Păi da, unii dintre ajung acolo cu avizul, cu acordul, instituțiilor, tocmai ca să poată fi șantajați cei care sunt la putere. Dacă ei cad în această capcană. Totuși nu te întrebi de ce o serie de oameni din jurul puterii n-au nimic, sunt bine mersi, unii prin America, au rămas cu milioane în cont, au avut totuși o protecție, nu?

(…) E greu să îți spun lucrul ăsta pentru că niciodată nu știm cei care sunt. Nu îi știm pe cei care sunt cu acordul și sprijinul statului paralel că unii sunt în SUA din vremea lui Năstase, unii sunt în Serbia din vremea lui Ponta. Nici de la Băsescu în afară de Cocoș și de Udrea sunt mulți alții care au beneficiat și care sunt bine-mersi.

(…) Cei care și-au asumat și au fost în față au fost pedepsiți. În primul rând ei cred că dacă primesc niște informări de la servicii și respectă recomandările pe care ei le dau sunt puși la adăpost. Adică asta este primul lucru. Cel puțin în vremea lui Ponta absolut toate numirile care se făceau, a spus-o și el chestia asta, venea plicul de la SRI cu verificarea și spunea că pe ăsta nu pot să vi-l spun, hai să fim serioși, cred că toată lumea știe că majoritatea veneau pe recomandări de la șefii de la organizații ca să poată să-și țină partidul toți șefii de partide au făcut lucrul ăsta. Îi mai aud pe unii acum care se miră cum domnule? Da, domnule așa funcționează. Și astăzi funcționează la fel”, spune aceasta.

Anca Alexandrescu a stat la distanță pentru a nu intra în probleme

Întrebată de jurnalistul Ionuț Cristache dacă nu au speriat-o acele acțiuni, Anca Alexandrescu a precizat că a stat mereu deoparte.

”Păi nu știu, vezi că totuși de 30 de ani eu nu m-am băgat în nimic, am stat deoparte. De asta n-am fost niciodată chemată la DNA, n-am apărut în niciun scandal de corupție.

(…) Păi nu pentru că știi de ce? Eu în afară de muncă și casă nu făceam nimic. Nu mă întâlneam nici măcar cu prietenii mei. În primul rând ca să nu îi pun într-o situație proastă pe oamenii cu care lucram, pentru că îți dai seama că orice aș fi făcut eu ar fi fost interpretat că sunt omul persoanei respective și mă întâlnesc cu tot felul că am și eu tot felul de cunoștințe. Mai știam și de la taică-miu o groază de oameni. Mă suna taică-miu, vrea cutărică să vorbească, nu vreau domnule să vorbesc cu nimeni, să mă lase în pace, nu vreau. Deci au fost oameni care s-au supărat pe mine pentru că mă rugau. Nu vreau, nu intervin, nu fac, adică am stat tot timpul la distanță, n-am vrut să mă bag în absolut nimic. Cred că îți dai seama că puteam să fiu milionară astăzi, da? Am 2 credite la bănci, mă sună aia de la Banca Românească, mă sună tot timpul că sunt în urmă cu ratele la bancă”, a povestit aceasta la România lui Cristache de pe canalul de YouTube HAI România”!