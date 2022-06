EXCLUSIV. De ce a fost dat CTP afară de la Digi 24, de fapt? Dezvăluiri neștiute despre Cristian Tudor Popescu

Așadar, Victor Ciutacu a vorbit despre plecarea lui Cristian Tudor Popescu de la DIGI, punctând că lumea trăiește cu impresia că CTP era „un angajat obișnuit”. Totuși, jurnalistul susține că „el a avut acolo un statut mai mult decât privilegiat”.

„Lumea trăiește cu impresia că CTP era un angajat obișnuit care stătea într-un program de 8 ore, sau cât avea el contract și l-a dat patronul nenorocit afară, fără să respecte nimic din ceea ce trebuia să respecte. CTP era un colaborator extern al postului respectiv. Nu era angajat la postul respectiv. Era plătit ori pe drepturi de autor, ori pe PFA.

Mai mult decât atât, contractul lui CTP expira la sfârșitul lunii trecute. (…) Contractele în televiziune se fac pe termen determinat, un an de zile cu prelungire și așa mai departe. CTP avea probabil contract pe un an de zile, care se reînnoia, dacă doreau părțile, la fiecare sfârșit de an.

În timpul acelui contract, care s-a derulat pe foarte mulți ani de zile, el a avut acolo un statut mai mult decât privilegiat, încât și-a permis să facă ce vrea el în postul lor”, a spus Victor Ciutacu în cadrul podcastului EVZ Play.

Jurnalistul a subliniat că CTP a avut parte de mulți moderatori

De asemenea, jurnalistul a subliniat că CTP a avut parte de mulți moderatori, iar postul continua să-i „facă poftele” și „să-i schimbe moderatorii până s-o găsi unul care să-i înghită toate hachițele”.

„Nu iau convenit moderatorii, el fiind invitat. (…) Au schimbat moderatorul. Aduceți-vă aminte câți moderatori a avut CTP-ul în ultimul an de zile. (…) Continuau să-i facă poftele și să-i schimbe moderatorii până s-o găsi unul care să-i înghită toate hachițele. Și era Pândaru care îi dădea play și ăsta spunea tot ce voia. În sfârșit își găsise și CTP moderatorul preferat.

Din motive pe care le putem dezvolta, postul respectiv, Digi24 și societatea care emite cu licență de la CNA, a decis să nu-i mai prelungească contractul. Despre asta este vorba, nu l-a dat nimeni afară, nu l-a trimis la forțele de muncă, cum l-a trimis CTP pe Ciutacu în anul 2001 de la Adevărul. Nu l-a lăsat Negru fără servici. (…) CTP are și vârstă de pensionare.

Îmi place să cred că la cât îi plac bănișorii, își și încasează pensioara, pe lângă contractul de colaborare. (…) El joacă un rol și în interiorul vieții lui profesionale, pentru că e bolnav de el. Este cuprins de propria importanță și în interiorul propriului birou. (…) Când iese din carapace, este un tip extrem de logic, cu care poți să porți un dialog absolut normal”, a completat Victor Ciutacu.