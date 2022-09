Dan Bittman a fost invitatul lui Ionuț Cristache în ediţia de marţi, 27 septembrie, a podcastului pe care jurnalistul îl găzduieşte pe canalul de YouTube al EVZ Capital.

Klaus Iohannis nu este un lider

Artistul a vorbit despre problemele României, mai exact despre faptul că țara noastră nu are, de fapt, un lider. Despre președintele Klaus Iohannis, el a spus că nu este un lider adevărat și a fost pus la Cotroceni cu un scop.

„România nu are un lider, n-avem. Iohannis mai are doi ani, dar nu e lider, să se plimbe, să-și ia case … Eu nu fac parte din sistemul lor, și nici nu vreau să le stric afacerile. Eu vreau să îmi fie bine în modul normal. N-am nevoie de averi, nimeni din România nu are nevoie de averi, ci doar de normalitate.

De aia le e frică de Siminoc (n.r. George Simion), că o să facă gașcă cu alții, nu cu ăștia … Eu sunt ca și ieșit din sistem. Afacerile se fac din pix. Cât și-a luat ministrul acela din Râmnicu Vâlcea, ca să facă curentul cât e, ca să facă gazul cât e?”, a declarat Dan Bittman.

O altă problemă semnalată este „slugărnicia” care, în opinia lui Dan Bittman, îi caracterizează pe români.

„Ploconeala e o altă problemă la noi. Îl înjurăm, dar, dacă apare, facem selfie cu el … Slugărnicia ne caracterizează. Să n-ai tu atâta sânge să spui nu … Să spui: anul ăsta terminăm autostrada …”, a mai punctat Bittman.

A fost pus cu un scop la Cotroceni

Artistul spune că încă așteaptă un lider pentru România, unul care să fie susținut. De asemenea, Dan Bittman a mărturisit că i s-a propus să intre în politică, dar a spus că n-are ce să caute acolo. El a precizat că în cazul în care ar intra în politică și ar ajunge în turul doi i s-a spus clar că trebuie să dea înapoi de zece și chiar o sută de ori mai mult.

„Iohannis a fost pus acolo cu un scop. Eu nu mai cred în vot în veci. Sufăr de un soi de corectitudine inconștientă, un soi de dreptate. Mi-aș fi dorit ca România să se îndrepte spre altă zonă, să trăim mai bine. Îți dau Petrom, dar fă-mi și mie 10 grădinițe … Acu se investesc 10 miliarde pentru aer curat, tot din banii noștri, nu e de râs?

Aștept un lider. Unul care să fie și susținut. Trebuie să coaguleze mai mulți indivizi cu minte, poate și cu bani. Toată lumea mă vrea în politică, dar eu n-am ce să caut acolo. Mi s-a spus o regulă: dacă ajungi în turul doi, ne dai suma pe care ți-am dat-o ori zece. Dacă câștigi, o înmulțești cu 100. Te susținem cu un milion, dai o sută de milioane înapoi … La cât se fură, este foarte simplu. Și un milliard ar fi ușor de dat înapoi”, a mai spus Dan Bittman în cadrul podcastului lui Ionuț Cristache de pe canalul de YouTube EVZ Capital.