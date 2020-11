Despre posibilitatea ca cei doi oameni politici să se întâlnească la Ierusalim s-a vorbit ceva mai intens acum aproximativ o lună, în urma unei vizite pe care ministrul de externe Bogdan Aurescu a făcut-o în Țara Sfântă. Acela a fost momentul în care Herman Berkovits, medicul cu origini românești ce are în mâini viața unuia dintre cei mai puternici oameni ai planetei, și-a intrat în rolul de mediator. De organizator din umbră al întrevederii care avea să fie planificată pentru începutul lunii noiembrie. Cu un pas înaintea declanșării formalităților diplomatice, doctorul Berkovits a obținut acceptul chiar de la Netanyahu. La o discuție, acasă la liderul de la Ierusalim.

S-a căutat o ”fereastră” în programul celor doi premieri

”Eu și primul ministru (n.r. Beniamin Netanyahu) suntem prieteni de familie de peste 27 de ani. Ne cunoaștem foarte bine. Știu cum să pun problema când e vorba de România, o țară pe care el o iubește și o respectă foarte mult. Legat de această întâlnire am discutat în cadru privat, la el acasă. Imediat și-a dat acordul verbal cu mare bucurie. Abia apoi am declanșat procedurile diplomatice, când am avut acordul său. În mod normal, totul se face invers, prin schimburi de corespondență la nivel de ambasade, de ministere de externe. Se caută o ”freastră” în programul respectivilor politicieni, în cazul de față al premierilor Netanyahu și Orban. Dar perioada de așteptare poate fi unori extrem de lungă din cauza agendelor încărcate ale oamenilor politici ”, explică Herman Berkovits cum s-au derulat lucrurile pentru pregătirea acestei vizite.

Din cauza pandemiei cu coronavirus – al cărei al doilea val a făcut ca Israelul să intre în carantină totală -, exista riscul iminent ca întrevederea premierilor Orban și Netanyahu să fie amânată sau chiar anulată. Berkovits a reușit să deschidă absolut toate ușile premierului Orban. Așa se face că, până ca formalitățile oficiale să fie finalizate, vizita premierului Ludovic Orban în Israel era deja parafată în cele mai mici amănunte: dată, loc, măsuri de siguranță, protocol.

Omul de la ”butoane” a scurtat timpul de așteptare și l-a adus într-o țară închisă din cauza coronavirusului

Omul de la ”butoane”, personajul din spatele cortinei – Herman Bercovits, căruia prietenii îi spun Tvika -, a reușit în aproximativ o lună să pună la punct toate detaliile. Victoria este cu atât mai mare cu cât în această perioadă, în Israel, oameni politici nu organizează vizite protocolare din cauza pandemiei cu COVID-19. Abia apoi, ambasadorii celor două state au parafat și din punct de vedere diplomatic, oficial, întâlnirea dintre cei doi premieri.

”În mod normal, pentru o asemenea întâlnire se poate aștepta câteva luni. Și este posibil ca, până la urmă, nici să nu se realizeze. Eu am reușit să scurtez timpul de așteptare și i-am deschis toate ușile premierului Orban în contextul în care Israelul este acum o țară închisă, aflată în carantină. E un stat ai cărui oameni politici nu organizează în această perioadă întâlniri din cauza pandemiei. Împreună, și cu cei doi ambasadori, noi am eușit! Într-o lună, totul a fost pus la punct și, iată, premierul Orban s-a întânit cu premierul Netanyahu”, a mai dezvăluit ”Tzvika” Berkovits, medicul personal al lui Netanyahu.

Premierii Orban și Netanyahu, față în față timp de 90 de minute

Cam asta ar fi istoria unei întâlniri în care cei doi premieri – Orban și Netanyahu -, au stat față în față 90 de minute. Un răstimp considerat de specialiștii din guvernul israelian ca fiind foarte mare atâta vreme cât altor invitați le este oferit, de regulă, doar jumătate din timpul care i-a fost alocat primului ministru român..

”Orban m-a sunat din România pentru câteva detalii. Apoi, ne-am văzut aici, în Israel, la hotelul deschis special pentru delegația română. M-am dus acolo direct de la clinică. Am depănat câteva amintiri, am vorbit despre prieteni comuni, la un pahar cu apă. Părea obosit după o zi încărcată de muncă, dar mai avea puterea să-mi zâmbească”, ne-a mai spus medicul Berkovits, cel care se îngrijește de sănătatea premierului israelian Beniamin Netanyahu.

Israelienii, aflați în carantină, au deschis un hotel luxos special pentru delegația română

Pandemia de coronavirus a impus reguli stricte chiar și la acest nivel. Presa nu a avut acces (n.r. toate fotografiile au fost făcute de reprezentanții biroului de presă al guvernul israelian), iar membrii delegației, câte cinci din fiecare guvern, au păstrat distanța fizică în timpul convorbirilor.

”Premierii nu s-au atins. Au înlocuit salutul tradițional, cel prin strângerea mâinilor, cu unul în care și-au înclinat capetele în semn de salut și și-au împreunat propriile mâni la înălțimea piepturilor. Dacă Netanyahu și-a scos masca doar pentru a vorbi, Orban a stat pemanent cu figura acoperită de masca de protecție. Având în vedere că în Israel toate hotelurile sunt închise din cauza pandemiei, pentru delegația română a fost deschis special un hotel Și nu oricare, ci Hotelul King David din din Orașul Sfânt – care era gol -, o locație aristocrată, aflată în centrul Ierusalimului, a cărui poziție oferă o panoramă extraordinară către zona veche a orașului”, ne-a mai oferit medicul Berkovits amănunte de la întâlnirea pe care liderul de la Ierualim a numit-o ”caldă”.

Herman Bercovits este artizanul a zeci de întevederi româno-israeliene care au avut loc în Țara Sfântă în ultimii 17 ani. Toți miniștrii de externe din ulltumul deceniu, dar Liviu Dragnea, Victor Ponta, Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, Sorin Grindeanu sunt dot câțiva dintre cei care au beneficiat de sprijinul medicului cu origini românești care se ocupă de sănătatea premierului Netanyahu.