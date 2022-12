„De exemplu, un colonel de poliție sau plutonier a accidentat o persoană pe trecerea de pietoni, este ca și cum numai militarii accidentează. Ce calitate trebuie sa aibă cineva ca să-și exprime opinia politică. Nu cred ca cineva a spus generalii sau ne-generalii pot să și exprime opinia politică.”, a spus Silviu Predoiu.

„Sunteți depozitarul a unor lucruri, e ca si cum ar fi un joc ilegal, mai ales depozitarul unor informații secrete.”, a completat Ionuț Cristache.

„În contextul în care Ciucă este prim-ministrul, având direcția de informații a armatei, vorbesc de date, toți deținem informații, in foarte multe zone, problema nu este dacă deții, problema este dacă faci apel la ele, putem să speculam în sensul ăsta. Trebuie să ne lecuim de aceste teorii ale conspirației. Am lăsat un partid așteptând la tribunal, nu am dat telefoane si deocamdată este la început de drum Partidul Liga Acțiunii Naționale (PLAN)”, a adăugat fostul șef SIE.

Cine face parte din PLAN?

Silviu Predoiu a spus, de asemenea, și ce fel de persoane și-ar dori să facă parte din partidul său.

„Este deschis tuturor, o persoană ca Oprea n-ar fi primită, n-am făcut condiții gen USR. Ideea este ca sunt 273 de partide, unde 70% din votanți n-au votat. Venim cu o ofertă. Domnul Ponta nu mai are loc nici în partidul lui. Mi-e ciudă când vb.de asta pt ca avea un potențial pe care l-a pierdut. Am văzut undeva într-o postare că îl susține pe George Simion, nu cred că s-ar băga acolo, dar să-l susțină da. PLAN este un partid social liberal, stă pe centru, nimeni nu mai stă serios pe doctrină.”, a declarat acesta.

Despre 2024

În legătură cu viitorul politicii românești, Silviu Predoiu a fost întrebat dacă, după părerea lui, PSD și PNL vor mai putea lucra împreună după anul 2024, când Klaus Iohannis nu va mai fi președinte.

„Cred că vom avea un răspuns parțial, cand vine schimbarea premierului, la sfârșitul de martie aprilie. Iohannis stabilește cine este președinte PNL cu cine se aliază. Există o Instituție cu prevederi neluate în seamă.”, a răspuns fostul șef SIE.

„Credeți că PNL va găsi resursele să se dezlipească de Iohannis?”, a întrebat Ionuț Cristache.

„Nu terminaseră de lăudat pe Orban și au trecut la Cîțu pentru că așa a zis președintele, la fel ca și în cazul lui Cîțu, nu sunt legitimi, sunt ajunși prin derogări. Se zice ca funcția creează organul, la ei a fost pe dos.”, a spus Silviu Predoiu.

Acesta a vorbit și despre viitorul actualului premier, Nicolae Ciucă, în politică.

„Ciucă este un instrument n-are greutate specifică. Mi-e ciudă că a intrat în acest joc, n-are greutate specifică în plan politic. A arătat că nu este pentru asta, toată minunea pe care o avem cu Guvernul, în România premierul are cea mai mare putere cf. Constituției. Nici nu știm ce guvern este ăsta că decide când Ciolacu când Ciucă. Viitorul arată așa cum îl vrem.”, a spus fostul șef SIE.