Cercetarea românească a fost ani la rând o victimă a „exodului creierelor”. Despre acest subiect a vorbit la Forumul Capital Top Angajatori specialistul Anton Ficai, profesor și cercetător la Universitatea Politehnica din București.

Acesta a fost întrebat dacă fenomenul s-a atenuat și dacă putem observa mult-așteptatul „reflux”.

„Nu ştiu cum să răspund. E destul de greu de răspuns la întrebarea aceasta, eu răspund de când eram în liceu: o parte însemnată din colegii olimpici, nu aş spune 90%, dar pe+aproape, erau deja antamaţi pentru afară. Cred că şi acum se întâmplă acest lucru. Nu mai am colegi atât de tineri, însă în vremea aceea, din 20, câţi am fost în lotul naţional de chimie, 2-3 am rămas. Există riscul după ce te specializezi în ţara de origine, după aceea să pleci. Mai există oameni care au fost la doctorat în afară şi apoi s-au întors, dar rar. SUA au această politică de a atrage creiere. China la fel. A importat undeva la 20 de laureaţi ai Premiului Nobel în perioada pandemiei. Deci, piaţa asta este destul de acerbă în a atrage şi cum ziceţi dumneavoastră, de-aici vin minusuri şi pe celelalte paliere. Nu ştiu dacă se poate stopa exodul acesta sau foarte repede, cel puţin.

În 2004 am fost într-un stagiu peste vară, în Italia. Profesorul mi s-a plâns că lucrurile merg foarte prost, că dacă ai nevoie de o substanţă, trebuie să te gândeşti cu o săptămână înainte. În România, ai nevoie de luni. Mulţi pleacă pentru alte oportunităţi. Adică, un laborator unde să poată să desfăşoare activitatea în condiţii mai bune. Avem şi aici infrastructură şi colaborări cu centre puternice din străinătate; din păcate, da, nu suntem la nivelul lor”, a răspuns Anton Ficai.