Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

Cel mai important proiect implementat în 2023 de BookLand este și cel mai amplu și solicitant proiect al asociației din ultimii 4 ani. Mă refer, bineînțeles, la activitatea noastră de renovare și dotare a școlilor din mediul rural. Acest program național l-am lansat în 2020 sub motto-ul „Împreună CONSTRUIM oameni!”. A crescut, an de an. A ajuns să numere astăzi 80 de școli și grădinițe complet transformate și modernizate în 70 de comunități rurale din 40 de județe. Investiția totală este ușor peste 8 milioane euro.

Astfel că, anual, 15,000 copii vin cu drag în şcoli colorate și moderne, dotate cu tot ce trebuie pentru a face atractivă învățarea și socializarea. Suntem mândri că am reușit această performanţă fară să apelăm la fonduri europene. Doar am mobilizat companiile private, autoritățile și comunitățile locale. De la mic la mare, toți s-au implicat. Ca să citez un primar din județul Alba: „Totul s-a făcut și cu mult, și cu puțin.” Sau o mămică din Neamț: „Ce bucurie să vedem o Românie unită pentru copiii noștri!”.

Pentru a vă face o idee despre cum a arătat 2023 pentru noi, vă voi spune că am gestionat 28 de șantiere. 12 proiecte selectate în 2023 și alte 16 demarate în 2022 și duse la bun sfârșit abia anul trecut. După lucrări complexe care s-au întins pe 10, chiar 11 luni de șantier. Nu ne-am rezumat doar la renovarea şi modernizarea clădirilor existente, ci am și construit.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul BookLand în care activați în prezent?

Am continuat construcții „la gri” sau părăsite, de exemplu la Școala din Negulești (Bacău), la Răchitașu (Vrancea) sau la Rași (Ialomița). Am construit de la zero un corp de clădire cu săli de clasă pentru școala renovată din Copăceni (Cluj) și încă unul la școala renovată din Sulița (Botoșani), care găzduiește acum o sală de sport, un laborator de informatică și un laborator de științe. Totodată, am construit și 9 terenuri de sport, amenajând și săli de sport în fiecare şcoală în care spațiul permitea.

Nu exagerez când spun că acest program de renovare a fost cel mai solicitant din întreaga mea carieră… iar, pe alocuri, traumatizant. Dincolo de provocările logistice și tehnice, de tensiunile inerente oricărui șantier – momentele dificile pe care omul de comunicare din mine le înregistrează ca ʻprovocări’, însă directorul de operațiuni le-ar descrie drept critice, aproape imposibile – rezultatele au fost cele care ne-au motivat clipă de clipă. Datorită acestui program, am creat condiții mai bune de învățământ pentru mii de copii pe termen foarte lung.

Ne dorim din tot sufletul ca elevii să vină cu drag să învețe în şcoli dotate pentru a încuraja performanța. Pentru că și la sat se poate face carte! Visul nostru, la BookLand, este să schimbăm mentalitățile bazate pe prejudecăți care afectează mediul rural și să reducem abandonul școlar, oferindu-le elevilor șansa la o educație desfăşurată în condiții de calitate. În felul acesta, creăm premisele pentru dezvoltarea unor comunități durabile.

Care sunt proiectele prevăzute pentru anul 2024?

Daca ȋntre 2022-2023 am dovedit ce se poate face când crezi nebunește într-un vis despre o Românie unita, 2024 va fi anul în care dăm dovada cea mai clară a curajului nostru și a experienței acumulate până acum. În vara aceasta începem să construim primul nostru Campus Preuniversitar Profesional în sistem Dual în comuna Vulturești din județul Argeș.

La sat, bineînțeles, pentru că, dacă cei de la oraș consideră că au „picat” la Profesională, pentru tinerii din mediul rural să își folosească îndemânarea și să învețe într-o școală în care au totul gratuit (transport, mâncare, uniforme, rechizite) şi care le asigură burse, meserii căutate și locuri de muncă garantate înseamnă o șansă extraordinară la o viață mai bună.

Cum va fi Campusul BookLand?

În Campusul BookLand vom asigura toate ciclurile de învățământ: primar, gimnazial, liceal și postliceal, inclusiv profesorii. Ei vor preda dupa o programă modernă pentru a forma specialiști pe certificările solicitate de agenții economici din județ cu care vom semna parteneriate. Ridicat pe o suprafață de peste 70.000 de metri pătrați, centrul educațional va fi dotat cu toate spațiile și facilitățile necesare pentru cei peste 300 de elevi care vor învăța aici anual.

Cu săli de clasă ʻscoaseʼ în natură, ateliere de lucru, laboratoare, bibliotecă, sală de spectacole, facilități sportive, amfiteatru în aer liber, spații de relaxare, mini-fermă de animale, cantină, brutărie, spălătorie, livadă, grădină de legume și solar. Este un proiect cu sens și soluții concrete. Încurajează stabilitatea, sustenabilitatea și prosperitatea și care va revoluționa învățământul profesional din mediul rural.

Pe scurt, Campusul va fi locul în care educația se întâlnește cu dezvoltarea economică sustenabilă, asigurându-le tinerilor locuri de muncă, stabilitate și un nivel de trai mai bun, alături de motivația de a rămâne în propria ţară.

Obiectivul BookLand este să devenim cel mai bun formator în învățământul profesional în sistem dual. Vrem să asigurăm cea mai mare rată de retenție (peste 75%) a absolvenților la agenții economici parteneri.

Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Provocările sunt numeroase. Încep de la costurile care mereu depășesc planificarea și continuă cu atitudinea nepotrivită a unor beneficiari. Cel mai obositor pentru mine a fost să simt că fac binele cu forța. Că mă lovesc de ziduri care nu-și au locul într-un parteneriat. Iar când oamenii reacționează din ego atunci când dau de cea mai mică piedică. Mă enervez teribil pentru că e nedrept să te izolezi în bula ta și să uiți de obiectivul comun.

Nu dau exemple, că am nenumărate, din păcate. Dar mi-am asumat această misiune. Oricât de greu îmi este şi oricât de mult sacrificiu solicită, merg înainte și mă încarc cu bucuria de pe feţele copiilor când își văd noile scoli-grădinițe. Și apoi, eu cred că întotdeauna mai poți un pic, chiar și atunci când simți că ai ajuns la capătul puterilor.

Mai cred și că din fiecare provocare înveți o lecție importantă. Asta te face mai puternic, flexibil și rezilient, iar un ONG are nevoie de toate aceste atribute pentru a face față mediului volatil în care ne desfășurăm activitatea. Să ne uităm doar la recentele modificări legislative.

Într-un stat în care simțim că autoritățile pot face mai mult decât fac în prezent, o lege care restricționează dreptul microȋntreprinderilor de a redirecționa acei 20% din impozitul pe profit către un ONG reprezintă o lovitură sub centură pentru noi. Peste 90% dintre companiile din această țară și-au pierdut la 1 Ian’24 dreptul de a-și folosi contribuția pentru a sponsoriza o asociație non-guvernamentală.

De ce?

Însă, cum spuneam, indiferent de beţele în roate, important este să găsim soluții și să căutăm să fim exemplari în tot ceea ce facem. Pentru noi a fost o bucurie să vedem că mobilizarea pe care am reușit-o pentru programul național de renovare & dotare a școlilor rurale a fost apreciată.

Pentru aceasta am adus laolaltă peste 700 de companii din mediul privat, zeci de primării locale, dascăli, părinți și elevi. Acest parteneriat public-privat coalizat de BookLand, un simplu ONG, a fost recunoscut în 2023 printre bunele practici încurajate de Guvernul României în Raportul Național Voluntar al României, prezentat la Forumul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă, la New York.

Dar ne-am bucura ca, pe lângă vorbe, să fie mai multe dovezi concrete de suport din partea autorităților centrale. Să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Așa cum facem și noi…

Ce provocări ați avut în relația cu administrația locală sau centrală?

Vreau să uit de probleme și să mă concentrez pe partea plină a paharului. Cu acest gând mă trezesc în fiecare dimineață. Munca noastră ne-a dus în varii comunități rurale și am avut ocazia să lucrăm îndeaproape cu oameni minunați. Am cunoscut directori de școli și dascăli dedicați care ne-au fost parteneri de încredere pe întreaga durată a renovărilor.

Am avut alături familii, care au pus mână de la mână pentru a primi așa cum se cuvine echipele de muncitori. Au gătit pentru acestea sau le-au oferit un loc unde să stea. Am colaborat cu primari și consilieri locali care și-au făcut treaba cu profesionalism și care au susținut proiectele de renovare, acoperind preponderent din bugetul local (parte din) costul de manoperă sau diferite cheltuieli logistice. Dacă în fiecare comunitate administrația locală ar prioritiza și investi în condiții mai bune de învățământ, țara aceasta ar fi cu adevărat o Românie educată.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Unul dintre lucrurile pe care le-am înțeles după ce am înființat Asociația BookLand a fost că antreprenoriatul social este chemarea mea. Privind în urmă, îmi spun deseori că mi-aș fi dorit să-mi descopăr menirea mai repede, însă știu că fără perioada petrecută în marcomm nu aș fi putut deveni omul care sunt astăzi.

Așadar, ce aș sfătui un tânăr aflat la început de drum? Să-și găsească menirea, să se implice 100% în ceea ce face, să se lase „consumat” până la epuizare de visul său, să-și găsească mentori de la care să învețe. Și să fie un bun profesionist, care să aibă curajul să schimbe lumea.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Schimbarea trebuie şi poate să vină prin educație, pentru copiii noștri și pentru viitorul nostru, ca țară. De aceea, investim ȋn școli și oferim acces la educație de calitate cât mai multor copii. Pentru că știm că doar astfel putem „construi” oamenii care vor reconstrui țara. Și acesta este motivul pentru care în 2024 trecem la pasul următor și facem treaba cap-coadă. Timp de 4 ani am renovat școli și grădinițe. De-acum nu ne vom mai ocupa doar de clădirile în care învață copiii din mediul rural, ci și de educația lor propriu-zisă. Construim primul nostru Campus BookLand profesional în sistem dual din mediul rural.

Aici vom pregăti muncitorii calificați de care România are nevoie și vom revoluționa învățământul profesional, implementându-l taman unde-i șade mai bine – la sat, având parteneriate cu agenții economici cărora le vom pregăti viitorii angajați. Și avem obiective clare.

Vrem să devenim cel mai bun formator de muncitori calificaţi în învățământul profesional în sistem dual. Vrem să asigurăm cea mai mare rată de retenție, de peste 75%, a absolvenților la agenții economici parteneri. Pe termen lung, ceea ce construim ȋn judeţul Argeş, vom replica în următorii 50 de ani în comunitățile rurale din toate județele.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Mai demult aş fi spus doar atât: banii se obțin cu muncă grea. Azi ştiu mai bine: banii sunt o consecință a valorii și muncii tale.

Pentru un adult care nu și-a uitat și nu-și va uita niciodată anii copilăriei, cu lipsuri și greutăți, este dificil să vezi banii altfel. Îți răsună în urechi întrebarea: ce poți face din ultimii tăi bănuți? Iată un diminutiv pe care l-ai rostit de multe ori și care rimează în amintire cu foamea pe care o simți în stomac și groaza că nu vei putea plăti chiria. Apoi, ca antreprenor, această dificultate capătă o nouă dimensiune. Banii din contul bancar al organizației țin proiectele în mișcare și plătesc salariile angajaţilor… Ce relație complicată avem cu banii, nu-i așa?

Astăzi caut să văd banii altfel: ca o resursă pe care o investim, așa cum investim timp, energie, pasiune. Ca fondator al unui ONG care investește în educație, misiunea mea este să aduc laolaltă aceste resurse. Să mă asigur că prin munca noastră creăm condiții de învățământ mai bune prin proiecte cu sens, care răspund unor nevoi reale. Astfel încât fiecare bănuț (vedeți, unele lucruri se schimbă greu) pe care îl obținem ca sponsorizare să fie folosit pentru a schimba viața copiilor din mediul rural. Și, prin ei, respectul de sine și imaginea noastră în lume.

Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

După 20 ani de micromanagement, învăț ușor-ușor să scap de această dependenţă… bazandu-mă pe colegii mei de la care, recunosc, am mari pretenții. Însă, am fost onestă și le-am spus de la bun început cum lucrez și cum vreau să lucreze și ei. Nu sunt o colegă ușor de suportat, ştiu… Însă, pentru a fi buni profesioniști, eu nu cred că se poate altfel.

Cum poți să elimini micromanagementul? Teoria spune că înțelegând de unde vine: din perfecționism și dorința managerului de a face totul la superlativ. Însă acest stil poate demotiva o echipă care devine prea preocupată să-și verifice fiecare pas, în detrimentul acțiunii și creativității. Iar o echipă demotivată devine un punct nevralgic.

Stresul, neîncrederea și lipsa satisfacției conduc la un flux ridicat de personal și o scădere a productivității. Pe fundraising, de exemplu, încercam că în cele două săptămâni de „induction”, să-l învățam absolut tot pe noul coleg (proceduri lucru, baza date, research, discurs etc). Apoi, timp de aproape trei luni, suntem atenți la felul în care implementează cele învățate, făcând mici ajustări.

Iar noi credem cu tărie că învățarea este un proces continuu… Tocmai de aceea, e atât de important să încurajăm acest proces chiar de la începuturile sale – în grădinițe și școli. Acolo unde trebuie să punem o temelie solidă și să le oferim copiilor toate condițiile pentru a-și forma obiceiul să învețe, venind cu drag la şcoala pe care chiar să o considere a doua lor casă. Care, uneori, pentru mulți se dovedește adevăratul lor cămin…