Una din întrebări a vizat flexibilitatea organizațiilor locale și capacitatea lor de a se adapta la cerințele „nativilor digitali” din Generația Z. Ioana Petrea, Managing Partner la RightFIT HR, a subliniat că „oamenii digitalizați merg spre sfera de performanță, ceea ce dă plusvaloare”. Totuși, minusul acestei situații este că au foarte multe solicitări.

„Aud nişte cuvinte-cheie: tranziţie, loialitate. Am doi clienţi care mă anunţă că oamenii angajaţi din ţări externe demisionează după maximum un an pentru că România e o ţară de tranziţie. Stau la noi şi după pleacă în Italia. Ei nu vor înlocui forţa de muncă pe termen lung. Știu situații în care foarte mulți oameni, patiseri, nu se angajează, pentru că trebuie să ia copilul de la școală.

La rândul său, Sorin Faur, psiholog, expert Resurse Umane și consultant a subliniat că HR-ul a evoluat foarte mult. Potrivit specialistului, departamentele de resurse umane au devenit un „contributor direct”.

Mircea-Dumitru Miclău, secretar general ANOFM, a explicat că majoritatea angajatorilor și-ar dori forță de muncă autohtonă.

„Există această tensiune, dar majoritatea angajatorilor și-ar dori forță de muncă autohtonă. Biletele de avion, cazarea, masa depășesc cât ar cheltui pe un cetățean român. Românul și de multe ori tânărul nu vrea să se trezească dimineața sau să lucreze sâmbăta.

Vorbim de mentalitate. Acei 200 de mii identificați au dus la doar 180 de mii de înregistrări. Avem cursuri de formare pentru că există o lipsă de competențe. Sunt cele mai căutate. De frizer, patiser, sudor, îngrijitor de bătrâni et cetera.

Aceste cazuri, cu refuzul celor de peste 50 ani, sunt mai rare. Preferă să ia chiar și oameni care nu știu și să îi pregătească de la zero. Marile centre: Ilfov are 0,45 șomaj, Bucureștiul. Toate marile firme și dezvoltatori sunt în Ilfov. Timișul 0,70, Bucureștiul 0,90, Vasluiul are 7,66. Noi am venit în 2016 cu aceste prime de mobilitate. Dacă face naveta, primește pentru 12 sau 36 de luni banii de cazare, întreținere etc. Dacă de la Vaslui vine la Timișoara sau București, poate beneficia pentru 36 de luni de 75% din chirie, nu mai mult de 900 de lei pe lună.

Nu neapărat să stea în Timișoara. Poate să stea în zona metropolitană pentru a-și permite chiria. Avem 95 de mii de persoane, dintre acestea, 80% femei și copii, iar 20%, persoane apte de muncă. Dintre acestea, s-au angajat în jur de 7 mii. Unii lucrează remote, alții nu vor să lucreze din cauza condițiilor de muncă și altele”, a spus Mircea-Dumitru Miclău.