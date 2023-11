Excludere Alexandru Gâdiuță. Un scandal de corupție zguduie Uniunea Salvați România (USR) în Sectorul 6 al Capitalei, unde viceprimarul Alexandru Gâdiuță a fost exclus din partid după ce au apărut suspiciuni privind achiziții supradimensionate și intervenții în favoarea unui coleg de partid.

Alin Stoica, președintele USR Sector 6, a dezvăluit că excluderea vine în urma unei plângeri depuse la Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva lui Traian Apostoleanu, beneficiarul contractelor. El a mai spus că Gâdiuță a refuzat să clarifice această problemă, fapt care a condus la decizia drastică.

Potrivit declarațiilor lui Stoica pentru G4Media, Gâdiuță este acuzat că ar fi ajutat firma lui Apostoleanu, membru USR Sector 6, să obțină contracte prin achiziție directă la prețuri exagerat de mari.

O plângere a fost depusă de filiala USR împotriva lui Apostoleanu. În urma investigațiilor, s-a descoperit că prețurile la care acesta a vândut mobilier de grădiniță erau de peste două ori mai mari decât media pieței.

Plângerea ar fi fost declanșată de un consilier local. El a primit oferta pentru achiziționarea unui foișor pe Whatsapp, ofertă ce aparținea firmei lui Apostoleanu.

Sursa anterior citată mai spune că prețul ar fi fost de aproape 40.000 de euro. Președintele USR București spune că suma este aproape dublă față de cea normală pentru un asemenea mobilier.

Potrivit acuzațiilor, banii pentru aceste achiziții au fost alocați printr-un amendament propus de Gâdiuță în sumă exactă cu cea primită în mesajul Whatsapp. Deși Gâdiuță a minimalizat acuzațiile și a afirmat că nu a fost implicat în procesul de contractare, Alin Stoica și Vlad Voiculescu, președintele USR București, au insistat că suspiciunile sunt serioase și necesită investigații temeinice.

În plus, Stoica a adăugat că Gâdiuță a refuzat să clarifice problema. Acesta a fost unul dintre motivele excluderii sale din partid.

De asemenea, filiala a fost nemulțumită și de numărul crescut de membri USR angajați la Administrația Școlilor Sector 6. Această instituție este coordonată de Gâdiuță.

USR Sector 6 a mai fost nemulțumită și de faptul că viceprimarul nu a completat detaliile referitoare la un dar de nuntă din declarația sa de avere. Valoarea acestuia este de 85.000 de euro.

În ciuda negărilor sale, Gâdiuță a fost exclus din USR.

Potrivit publicației Buletin de București, Traian Apostoleanu a precizat că execuția este clar una politică. De asemenea, el a mai spus:

”Ideea este una simplă. A fost făcută o sesizare de excludere prin care mi se spune că au făcut un studiu de piață de patru ori mai mic decât oferta mea.

El(n.r.- cel care a făcut sesizarea) a avut timp să se opună în Consiliu. Nici până în ziua de azi nu am primit oferte mai mici. (…)

Eu folosesc materiale de calitate, nu le așez pe pământ, le fac fundație (n.r. foișoarelor). El avea date despre mine și contractele pe care le-am făcut.

(…) Totul s-a făcut pe SEAP, nu am trimis nimic pe Whatsapp-ul nimănui. (…) Cu Gâdiuță nu am mai vorbit de vreo 2-3 ani, de când au fost alegerile. Eu sunt vechi în USR, nu am nicio chestie. (…) Este execuție politică clară”.