Liderul pro-rus, Ramzan Ahmatovici Kadîrov, vrea să trimită mii de luptători ceceni în Ucraina, potrivit Nexta.

„Măcelarii lui Kadîrov”, militarii loiali liderului cecen pro-rus, sunt pregătiți să fie trimiși în Ucraina. În imaginile apărute pe rețelele sociale, mii de soldați sunt echipați și gata să pornească în sprijinul Rusiei.

Între timp, armata ucraineană a transmis vineri că trupele sale se luptă cu forţele ruse în zona extinsă a capitalei Kiev. Făcând referire la două zone de la nord-vest de capitală, un purtător de cuvânt al armatei, Olexii Arestovici, le-a spus jurnaliştilor că „acolo au deja loc lupte”.

Oficialul a precizat că pregătirile pentru apărarea centrului capitalei Kiev sunt în desfăşurare.

La început, Ramzan Ahmatovici Kadîrov a luptat împotriva Moscovei, dar acum este un aliat-cheie al președintelui Vladimir Putin, fiind considerat unul dintre cei mai de temut oameni din Rusia.

Kadîrov a impus legea islamică – în propria sa interpretare – în regiunea cecenă și este renumit pentru abuzuri și nerespectarea drepturilor omului, scrie Nexta

Ramzan Kadîrov controlează Cecenia, republică din sudul Federației Ruse, ca pe propriul domeniu personal, potrivit BBC.

Tatăl său, Ahmad Kadîrov, a câștigat un controversat scrutin prezidențial și apoi a fost ucis într-un atac cu bombă în 2004.

